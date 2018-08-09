Областной центр станет "Городом семей"

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-09T14:09:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Липецка 11 и 12 августа станут участниками Всероссийской акции «Город семей», направленной на поддержку и популяризацию семейных ценностей, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой облапсти. В ТРЦ «Ривьера» будет создано арт-пространство, которое позволит липчанам интересно и необычно провести выходные, уделить время близким людям. Торжественный старт акции будет дан 11 августа в 12 часов.

Основной темой масштабного праздника станет ценность крепкой, дружной, счастливой полной семьи. Для родителей, стремящихся быть ответственными и современными, будут организованы встречи с психологами. Развить навыки детско-родительского общения, найти ответы на актуальные вопросы, касающиеся воспитания, получить знания, которые помогут сделать атмосферу в семье еще теплее – все это будет возможно в «Городе семей» в ближайшие выходные.

.

Символ акции - разноцветный арт-объект «Город семей», состоящий из домов, которые являются олицетворением домашнего очага, родительской любви и семейного благополучия. Декоративное оформление арт-объекта будет выполнено руками родителей и детей, которые присоединятся к городскому празднику, каждая семья сможет придумать собственный дизайн и оформить фамильное окошко в «доме-многоэтажке». Принять участие в акциях и семейных конкурсах смогут все желающие. Гости «Города семей» примут участие в творческих проектах, интерактивных конкурсах и флешмобах. По итогам конкурсов семьи-участники получат памятные сувениры от организатора – Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Всероссийская акция «Город семей» пройдет в 10 городах России и за два месяца поможет тысячам семей по всей стране стать ближе друг к другу. Помощь семьям с детьми, семейно-демографическая политика находятся в зоне особого внимания региональных властей. «Мы должны приложить максимум усилий для укрепления института семьи. Преодолеть негативные процессы в демографической ситуации можно, только сражаясь за каждого человека, за каждую семью», - считает глава администрации Липецкой области Олег Королев.

Фото с сайта администрации Липецкой области.