2018-08-11T13:53:20+03:00
Происшествия

В Липецке выходя из автобуса пенсионерка попала под колеса

По словам очевидцев, она ударилась головой о бордюр, а ее ногу переехал транспорт
Юлия КЛЮЕВА
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Женщину без сознания увезли в больницуЖенщину без сознания увезли в больницуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувшую пятницу, 10 августа, в Липецке чуть не случилась трагедия. Около 10 часов вечера на остановке "Стадион Металлург" водитель автобуса №330 высаживал пассажиров. Из средних дверей транспорта пыталась выйти пенсионерка. Как рассказали пассажиры автобуса, ее ногу зажало дверью. В транспорте было много людей. Бабушку нечаянно толкнули и она вывалилась из автобуса.

- Она стала падать и в этот момент автобус тронулся, - рассказала липчанка Юлия, находившаяся в 330 автобусе. - Водитель не мог ничего видеть, он разговаривал по сотовому. Если бы его не остановили, он бы уехал и даже не узнал, что произошло. Когда бабушка падала, головой ударилась об бордюр. Ее нога находилась за колесом автобуса и была вся в крови. Наезда на ногу я не видела, у меня в этот момент ребенок заплакал от увиденного. Я тут же вызвала скорую. Медики очень быстро приехали. А водитель так и не вышел, стал кому-то звонить.

По словам липчан, женщина лежала без сознания, в крови. Как выяснилось позже, женщина осталась жива.

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