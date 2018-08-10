2018-08-10T12:03:08+03:00
Общество

Успешный липецкий опыт тиражируется в российских регионах

В Липецкой области стартует региональный этап Всероссийского конкурса
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Региональный этап третьего Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ стартует в Липецкой области, - сообщает пресс-служба администрации региона.

Подготовка к масштабному смотру, организованному Агентством стратегических инициатив, ведется с июня. Создана региональная комиссия, которая рассматривает и отбирает лучшие практики, но не более трех по каждой из восьми номинации. Они войдут в состав общей заявки от области.

Номинации конкурса этого года: развитие человеческого капитала; создание необходимых условий проживания и улучшение качества жизни населения; создание условий, направленных на рост экономического потенциала региона; создание условий, направленных на рост информационно-технологического потенциала региона; обеспечение доступности услуг в социальной сфере; создание комфортных условий для развития бизнеса на селе; развитие туристического потенциала региона; создание условий для развития волонтерской (добровольческой) деятельности.

В состав региональной конкурсной комиссии вошли руководители исполнительных органов государственной власти области, администраций муниципальных образований, представители Агентства стратегических инициатив в регионе, общественных организаций, деловых кругов. Объявление о конкурсе размещено на официальном сайте агентства и на портале администрации Липецкой области с подробным описанием требований к оформлению и срокам подачи заявки. Координатором конкурса в регионе является областное управление инвестиций и международных связей.

Церемония награждения победителей ежегодно проходит на Международном инвестиционном форуме в Сочи при участии Правительства России, руководителей регионов и Агентства стратегических инициатив. Липецкие проекты в 2016 и 2017 годах становились лауреатами смотра и были отобраны экспертным жюри для дальнейшего тиражирования в субъектах РФ. Так, на самом высоком уровне была отмечена организация шаговой доступности государственных и муниципальных услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья в центрах «Мои Документы». «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности сегодня является одной из приоритетных задач социально-экономического развития региона. Такая работа требует координированных действий всех органов власти, местного самоуправления, общественных организаций и бизнеса», - подчеркивает глава администрации области Олег Королев.

Фото с сайта администрации Липецкой области.

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