Ремонтные работы на площади Петра Великого в Липецке завершатся к концу года

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-10T15:09:08+03:00

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В Липецке на площади Петра Великого приступили к капитальным работам. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, там уже демонтировали плиточное покрытие, выполнили перепланировку и зонирование территории.

На объекте стартовали строительно-монтажные работы. Рабочие уложили тротуарные и дорожные бордюры, сети наружного освещения. Продолжают демонтировать световые опоры, подготавливают основание под плиточное покрытие. Вскоре специалисты оборудуют пешеходные дорожки, участок озеленят.

На площади Петра Великого стартовали капитальные работыФото: Юлия КЛЮЕВА

Кстати, во время демонтажа тротуаров рабочие обнаружили, что плитка и фигурные элементы фасада фонтана не прикреплены к нему. Эти детали изготовили на одном из уральских заводов. Чтобы ничего не испортить, их решили демонтировать. По завершении работ фигуры установят на место.

Напомним, площадь Петра Великого максимально адаптируют для проведения массовых мероприятий. Работы ведутся в срок. Площадь обещают обновить к концу этого года.