«Ростелеком» предложил липчанамсмотреть «ТВ-Онлайн»

СЕГОДНЯ 10:40 2018-08-13T10:45:05+03:00

В Липецкой области и других регионах Центральной России стартовала акция «ТВ-Онлайн» от «Ростелекома» для абонентов сервисов «Домашний Интернет» и «Мобильная связь»

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По её условиям, пользователи некоторых тарифных предложений могут получить промокод, открывающий бесплатный онлайн-доступ на год к пакету«Легкий – Промо»из 101 телеканала. Для просмотра контента абонент может воспользоваться одним из двух вариантов: мобильное приложение Winkили сервис «Интерактивное ТВ 2.0». Акция действует до 31 декабря 2018 года.

Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Наше «Цифровое телевидение» – это услуга для тех, кто любит скоротать время за просмотром новостей, любимого телешоу или сериала. Люди, которые принципиально не покупают телевизор и смотрят передачи онлайн – через мобильные приложения или Smart TV – готовы платить только за то, что выберут сами. Они привыкли к комфорту, хотят получать качественный сервис в любом месте. И пакет «Легкий – Промо» от «Ростелекома» даёт им возможность выйти за рамки стандартной тарификации».

Участники акции получают значительные преимущества: простоту активации пакета, единовременное подключение каналов, отсутствие обязательной ежемесячной платы и бесплатный мобильный трафик для приложений услуги «Wink Интерактивное ТВ».При заказе дополнительных платных услуг – «Видеопроката» или «Видео по запросу», а также при приобретении дополнительных пакетов телеканалов, бесплатная годовая подписка на пакет «Легкий – Промо» не прерывается.По истечение 12 месяцев с момента активации, бесплатная подпискаавтоматически отключается, и абонент самостоятельно подключает любой из доступных пакетов телеканалов.

Дополнительная услуга «ТВ-онлайн» подключается с помощью промокода любым из доступных способов: через личный кабинет, кодами USSD, через контакт-центр, по SMS или непосредственно в центре продаж и обслуживания абонентов «Ростелекома». Воспользоваться предложением одновременно можно только на одной из платформ: введя промокодна портале «Интерактивное ТВ», абонент уже не сможет повторно его активировать в мобильных приложениях услуги «Wink Интерактивное ТВ».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания лидирует на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг доступа в интернет превышает 13,0млн, а платного ТВ– более 10,0 млн, из которых свыше 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в разработке и внедрении инновационных решений для: электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Выручка Группы компаний за первые 6 мес. 2018 г. составила 153,6млрд руб., OIBDA составила 30,5% от выручкии достигла 46,9 млрд руб., что принесло компании чистую прибыль более 7,0 млрд руб.Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства FitchRatings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

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Фото пресс-службы ПАО "Ростелеком"