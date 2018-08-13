2018-08-13T14:10:03+03:00
Общество

В День ВВС в Липецке открыли бюст Героя Советского Союза

Михаил Громов установил два мировых рекорда дальности полета
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке установили бюст Михаила ГромоваВ Липецке установили бюст Михаила ГромоваФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Изменить размер текста:

В прошедшее воскресенье, 12 августа, по всей России праздновали День Военно-воздушных сил. В областном центре на аллее летчиков-героев Липецкого авиацентра состоялся торжественный митинг. Здесь собрались руководители города, ветераны ВВС, представители военного комиссариата, общественных организаций, неравнодушные липчане и те, кто сейчас стоит на защите воздушных рубежей нашей страны.

- Я с детства смотрел на пролетающие самолеты и мечтал стать пилотом, - поделился с собравшимися летчик Владимир Логвиненко. - Когда закончил Краснодарское училище летчиков, попал на переподготовку в Липецк. Надеюсь, в ближайшее время смогу сесть за штурвал самолета.

Митинг, посвященный Дню ВВС в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Митинг, посвященный Дню ВВС в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

С праздником горожан поздравил заместитель главы администрации города Евгений Павлов. Он отметил, что Липецк не только город металургов, но и город авиационный. Пожелал присутствующим чистого неба, мира и здоровья. К поздравлениям присоединились главный федеральной инспектор по Липецкой области Олег Снежков, начальник Липецкого авиацентра Юрий Сушков, председатель городского Совета ветеранов Виктор Долгих, Герой Советского союза Юрий Чурилов и Герой России Олег Сторожук.

Мероприятие продожилось минутой молчания. После на территории войсковой части ткрыли бюст Героя Советского Союза Михаила Громова. Легендарный Советский летчик установил два мировых рекорда дальности полета. В 1934 году он пролетел более 12 тысяч километров по маршруту Москва-Рязань-Харьков. В 1937 оду - Москва - Северный полюс-Сан-Джасинто, протяженностью. 11,5 тысяч километров.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Авария подлодки «Курск» спустя 18 лет: Взорвавшуюся торпеду должны были отозвать
«Комсомолка» выяснила, как Борис Ельцин изменил взорвавшуюся торпеду, из-за чего американцы после аварии с «Курском» подумали о начале войны, и почему к гибели экипажа могла привести капля воды [фото, видео]
Приключения москвича в России: Почему над Челябинском чёрное небо
Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы на Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке
Новости 24
Во время пожара на улице 8 Марта в Липецке пострадал человек
В Липецке пропал 47-летний мужчина в одном черном сланце
На свадьбе под Липецком 19-летний парень зарезал гостя
В Липецке ищут похитителей белочки и совы
Под Липецком молодой мотоциклист насмерть сбил 79-летнюю женщину
В Липецке задержали молодую девушку, пытавшуюся обокрасть супермаркет
В Липецке 20-летний парень украл из квартиры системный блок и монитор
В Липецке "Газель" врезалась в столб и загорелась
Под Липецком пассажирский автобус сбил бетонный столб
В Липецке задержали парней, которые хотели незаметно украсть телевизор
Из квартиры в районе Опытной станции Липецка украли стиральную машинку
В Липецке изменился график отключения горячей воды
Ночью в Липецкой области сгорела надворная постройка
В Липецке похитили канализационный люк стоимостью более 4 тысяч рублей
В Липецке с понедельника перенесут остановку «Центральный рынок»
Под Липецком 15-летняя школьница родила от своего 24-летнего парня
В Липецке перекроют Петровский проезд и Неделина: изменится схема движения автобусов
В Липецке на металлургическом комбинате погибла 40-летняя женщина
Липчанина оштрафовали за песню в соцсети
В центре Липецка появится 1 650 платных парковочных мест
В субботу в Липецке небольшая облачность, но без осадков
В районе Свободного Сокола в Липецке пропал мужчина без пальцев на ногах
В День ВВС в Липецке запретят продавать алкоголь
Музыканты RockestraLive обрушат на липчан мощь симфонического оркестра и рока
В Липецке более 6 тысяч горожан оказались без воды из-за течи водопровода
Водитель катера, сбивший пенсионерку в Желтых Песках, сам пришел к следователю для дачи показаний
Липчане не могут уехать на автобусе домой после 23.00
В Липецкой области машина вылетела в кювет, пострадали люди
В Липецке 19-летние парни украли автозапчасти на 30 тысяч рублей