В День ВВС в Липецке открыли бюст Героя Советского Союза

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-13T14:10:03+03:00

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В прошедшее воскресенье, 12 августа, по всей России праздновали День Военно-воздушных сил. В областном центре на аллее летчиков-героев Липецкого авиацентра состоялся торжественный митинг. Здесь собрались руководители города, ветераны ВВС, представители военного комиссариата, общественных организаций, неравнодушные липчане и те, кто сейчас стоит на защите воздушных рубежей нашей страны.

- Я с детства смотрел на пролетающие самолеты и мечтал стать пилотом, - поделился с собравшимися летчик Владимир Логвиненко. - Когда закончил Краснодарское училище летчиков, попал на переподготовку в Липецк. Надеюсь, в ближайшее время смогу сесть за штурвал самолета.

Митинг, посвященный Дню ВВС в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

С праздником горожан поздравил заместитель главы администрации города Евгений Павлов. Он отметил, что Липецк не только город металургов, но и город авиационный. Пожелал присутствующим чистого неба, мира и здоровья. К поздравлениям присоединились главный федеральной инспектор по Липецкой области Олег Снежков, начальник Липецкого авиацентра Юрий Сушков, председатель городского Совета ветеранов Виктор Долгих, Герой Советского союза Юрий Чурилов и Герой России Олег Сторожук.

Мероприятие продожилось минутой молчания. После на территории войсковой части ткрыли бюст Героя Советского Союза Михаила Громова. Легендарный Советский летчик установил два мировых рекорда дальности полета. В 1934 году он пролетел более 12 тысяч километров по маршруту Москва-Рязань-Харьков. В 1937 оду - Москва - Северный полюс-Сан-Джасинто, протяженностью. 11,5 тысяч километров.