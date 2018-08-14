В Липецке пресечена попыткаворовства базы абонентов «Ростелекома»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-13T17:35:04+03:00

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Суд признал группу злоумышленников виновной и, на первый раз, назначил административный штраф.Один из осуждённых оказался сотрудником известного оператора связи, конкурирующего с «Ростелекомом».

Два жителя Липецка 1993 и 1987 года рождения в начале 2018 года вступили в преступный сговор для сбора сведений об абонентах «Ростелекома». Злоумышленники попытались подкупить сотрудника подразделения «Ростелеком Контакт-центр» в Липецке, чтобы получить компакт-диск с записями. Совместно с УФСБ РФ по Липецкой области сотрудники службы безопасности «Ростелекома» разработали и реализовали комплекс мероприятий по предотвращению незаконного сбора сведений.

Дмитрий Трунцов, заместитель директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Мы постоянно пресекаем попытки нанести вред имуществу и репутации компании. Но, несмотря на то, что ни одна из них не закончиласьуспехом, конкуренты и просто недобросовестные люди не прекращают потуг. С одной стороны – это печально, с другой – отличная возможность для нас оттачивать мастерство по защите конфиденциальной информации. В «Ростелекоме» накопился уже солидный опыт по пресечению разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну. Это очень важно, поскольку кража персональных данных не только ударит по абонентам, но также может причинить весьма значительный репутационный и материальный ущерб».

Подобные преступления классифицируются по статье183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну) с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. Учитывая, что обвиняемые лица впервые привлекаются к уголовной ответственности, обвиняются в совершении преступления средней тяжести и полностью признали вину, суд удовлетворил их прошение о прекращении уголовного дела и назначении штрафа.

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Липецкий филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Липецкой области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания лидирует на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг доступа в интернет превышает 13,0 млн, а платного ТВ– более 10,0 млн, из которых свыше 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в разработке и внедрении инновационных решений для: электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Выручка Группы компаний за первые 6 мес. 2018 г. составила 153,6 млрд руб., OIBDA составила 30,5% от выручкии достигла 46,9 млрд руб., что принесло компании чистую прибыль более 7,0 млрд руб.Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства FitchRatings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

Фото пресс-службы

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