В Липецке "Шевроле" вылетел с дороги, снес ограждение и дважды перевернулся

СЕГОДНЯ 19:38 2018-08-13T19:44:52+03:00

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Этим днем, 14 августа, в Липецке произошло еще одно серьезное ДТП. Белый "Шевроле" двигался от кольца "Памятник Танкистам" к Октябрьскому мосту. Как рассказали очевидцы, водитель иномарки не справился с управлением и слетел с дороги.

Учлиные камеры видеонаблюдения сняли момент аварии. На записи видно, что водитель пытался затормозить - на дороге даже остались следы тормозов. Но чуда не произошло. Машина влетела в ограждение рядом с тротуаром, два раза перевернулась через себя и снова встала на четыре колеса. К счастью, в этот момент на пешеходной дорожке не было людей.

Неравнодушные липчане стали останавливать свои машины и пытаться помочь водителю. Буквально через 3 минуты после аварии приехала скорая. Мужчину госпитализировали.