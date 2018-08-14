2018-08-14T10:31:19+03:00
Экономика

Инновации в реконструкции: энергетики МРСК Центра тянут через реку Дон сверхлегкий кабель

Липецкий филиал МРСК Центра обновляетэнергокомплекс региона
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К реконструкции воздушной высоковольтной линии «Донская» приступили сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго». Эта задача потребовала от энергетиков поиска инновационных решений. Линия проходит через реку Дон в заповеднике Галичья гора, где законодательством запрещены серьезные строительные и ремонтные работы. Однако энергетикам нужно было заменить 900 метров изношенной линии.

Чтобы причинить минимум беспокойства обитателям заповедника, Липецкэнерго не меняя опоры, проложит здесь сверхлегкий кабель. Традиционный стальной сердечник у него заменяет особый полимерный сплав. Это делает кабель в три раза легче, а его пропускную способность в два раза выше. Кроме того, инновационныйпровод не подвержен коррозии. Электроснабжение Задонского района станет надёжнее.

В настоящее время разработана проектная документация на реконструкцию данного перехода, проводятся подготовительные работы к проведению строительно-монтажных работ.

Современные технологии будут применяться в ремонте высоковольтной линии 110кВ «Лебедянь». Она обеспечивает электроэнергией Лебедянский, Данковский и Краснинский районы. Здесь старые железобетонные опоры меняют на композитные. Они обладают диэлектрическими свойствами, очень прочны и долговечны. На линии «Лебедянь» также заменят 37 километров грозозащитного троса на современный, не подверженный коррозии. Срок его службы не менее 50 лет. На линии будут установлены индикаторы коротких замыканий.

- Впереди у нас реконструкция ещё нескольких важных объектов электросетевого комплекса Липецкой области. Помимо линии «Лебедянь» нам предстоит реконструировать ВЛ 110 кВ «Лутошкино» и «Двуречки». Они снабжают электроэнергией Краснинский и Грязинский район. Это более 60 километров провода и десятки опор. Такие масштабные ремонты помогут региону уверенно, без чрезвычайных ситуаций пережить зимний период. И наша компания приложит максимум усилий, чтобы все работы были выполнены качественно и в срок, - сообщил заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Дмитриев.

За первое полугодие Липецкэнерго реконструировал 68 километров высоковольтных линий, ввела мощность на 5,10 МВА. В электросетевой комплекс региона филиал МРСК Центра вложил уже больше 250 миллионов рублей.

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Фото пресс-службы Липецкэнерго

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