2018-08-14T16:52:54+03:00
Общество

В Липецке сотрудники полиции метали гранаты и стреляли из боевого оружия

Правоохранители Липецкой области решили помериться силой на Спартакиаде [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Спартакиада в ЛипецкеСпартакиада в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин
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Этим утром, 14 августа, на базе СК «Динамо» в Липецке состоялась VIII Спартакиада по служебно-прикладным и игровым видам спорта. В ней приняли участие сотрудники полиции органов и подразделений внутренних дел Липецкой области. Мероприятие посвящено памяти Героев России старшего лейтенанта внутренней службы Э.Б. Белана и старшего сержанта милиции А.В. Теперика.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на церемонии открытия Спартакиады присутствовали руководители подразделений УМВД России по Липецкой области, областной администрации, представители силовых структур и общественности, ветераны МВД, а также родственники Андрея Теперика.

Спартакиада в Липецке Фото: Кирилл Мишин

Спартакиада в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

После церемонии открытия липецкие сотрудники ОБ ППС УМВД России продемонстрировали захват условных преступников и боевые приемы борьбы. Далее стартовали сами соревнования. В этот раз полицейские состязались в 5 видах спорта. Они участвовали в легкоатлетической эстафете, метали гранаты, стреляли из боевого оружия. Также проводился забег на 100 метров с автоматом и ящиком боеприпасов. В финальном состязании правоохранители перетягивали канат.

Спартакиада в Липецке Фото: Кирилл Мишин

Спартакиада в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

В конце мероприятия прошло награждение победителей и призеров Спартакиады. В первой группе в общем зачете 1 место заняла команда М ОМВД России «Чаплыгинский». На вторую строчку пьедестала забрались сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД России по Липецкой области. 3 место – ОБ ОКПО УМВД России по Липецку.

Во второй группе первыми оказалась команда ОМВД России по Липецкому району. На 2 месте – ОМВД России по Задонскому району. На третьей ступеньке пьедестала команда МВД России по Становлянскому району.

Спартакиада в Липецке.Сотрудники полиции состязались в 5 видах спортаКирилл Мишин

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