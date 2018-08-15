Услуги МРСК Центра востребованы потребителями: в первом полугодии компанией принято более 400 тысяч обращений

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-15T10:03:35+03:00

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги работы с потребителями за первое полугодие 2018 года

Изменить размер текста: A A

В указанный период специалисты блока взаимодействия с клиентами компании приняли 417 628 обращений потребителей. Из них больше 29 тысяч на счету филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго». В целом 113 426 обращений в компанию поданы лично, при посещении офисов обслуживания потребителей, остальные направлены через интернет и контакт-центр компании.

57 480 обращений в МРСК Центра касались услуги технологического присоединения, из них 5 250 потребителей стали клиентами липецкого филиала. 74 765 обращений в компанию были связаны с оказанием дополнительных услуг. Наибольшее количество заявлений по дополнительным услугам относится к вопросам замены иустановки приборов учета, сопровождения технологического присоединения, а также предоставления технических ресурсов.

Выручка МРСК Центра от дополнительных услуг составила 503 млн рублей. Это на 26% выше плановых показателей и на 9% превышает показатели аналогичного периода 2017 года. В «Липецкэнерго» выручка от дополнительных услуг составила 58 млн рублей, что сразу на 154% выше плановых показателей и на 224% превышает показатели аналогичного периода 2017 года.

В январе-июне в МРСК Центра поступило 16219 тысяч отзывов от потребителей о качестве выполнения работ и решении вопросов, связанных с энергоснабжением. Липчане по этому поводу обратились к энергетикам 400 раз.

Информацию о предоставляемых МРСК Центра услугах можно получить по телефону круглосуточной прямой линии энергетиков 8 (800) 50-50-115 или 13-50. Кроме того, с ней можно ознакомиться на корпоративном сайте компании www.mrsk-1.ru и в Центрах обслуживания потребителей и пунктах по работе с потребителями ее филиалов. Сообщения об отключениях, помимо вышеупомянутых каналов, можно направлять в мессенджере Viber по номеру +7 (915) 38-000-38.

РЕКЛАМА

Фото пресс-службы Липецкэнерго