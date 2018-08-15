Олег Королев: «Липецкая область поддерживает курс Президента России на развитие экономики»

СЕГОДНЯ 11:35 2018-08-15T11:38:56+03:00

Изменить размер текста: A A

14 августа в особой экономической зоне «Липецк» состоялось торжественное мероприятие, посвященное завершению инфраструктурного обустройства Грязинской площадки, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. В числе почетных гостей знакового события - заместитель директора Департамента особых экономических зон, проектов развития регионов и моногородов Минэкономразвития РФ Эльмира Ахмеева, глава администрации Липецкой области Олег Королев, руководители федеральных служб, заводов резидентов и строительных компаний. «ОЭЗ "Липецк" зарекомендовала себя как одна из лучших промышленных площадок в России, - сказала в ходе торжественной церемонии Эльмира Ахмеева. - Она является образцом по эффективному соотношению затрат и привлеченных инвестиций. Такой результат стал возможен лишь благодаря самоотверженному труду всех людей, работавших над реализацией проекта, и активной поддержке администрации Липецкой области».

Глава администрации региона Олег Королёв в своем выступлении отметил, что в успех идеи о создании на территории Липецкой области особой экономической зоны верили немногие. «Идею создания особой экономической зоны в Липецкой области поддержал Президент страны Владимир Владимирович Путин, - сказал Олег Королев. – Затем проект получил поддержку Правительства России. В создание и развитие площадки вложены силы строителей, энергетиков, большого числа профессионалов своего дела. Поверили в проект и инвесторы. Сегодня особая экономическая зона состоялась и успешно развивается. За этот успех хочу сказать государственное и человеческое спасибо в первую очередь Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину, а также всем тем, кто принимал участие в этой созидательной работе. Инвесторам спасибо за веру в Россию и Липецкую область. Регион поддерживает курс Президента на развитие экономики. Впереди – развитие Елецкой площадки».

В ОЭЗ «Липецк» первой из российских особых экономических зон завершены работы по строительству инженерной инфраструктуры на Грязинской площадке для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения заводов резидентов. Среди построенных объектов: автомобильные дороги, сети связи, электроснабжения, канализации, водоснабжения, газоснабжения, канализационный коллектор и сети теплоснабжения. Они повысили пропускную способность и мощность инфраструктуры промышленной площадки. Путем оптимизации и серьезной работы экспертов команда добилась снижения затрат на обустройство территории ОЭЗ с 20,42 млрд. рублей до 14 млрд. рублей. Таким образом, экономия бюджетных средств на создание объектов инфраструктуры составила 6,42 млрд. рублей. Кроме того, Управляющая компания АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» осуществила финансирование строительства объектов инфраструктуры за счет собственных средств в размере более 600 млн. рублей.В прошлом году в ОЭЗ «Липецк» была построена подстанция 220 Кв «Казинка» мощностью 267 МВт. Объем инвестиций из федерального бюджета составил 2,415 млрд.рублей. ПС «Казинка» - высокотехнологичный энергетический объект, оснащенный инновационным оборудованием, отвечающим всем требованиям безопасности. Мощности подстанции 220 кВ «Казинка» рассчитаны на перспективу и учитывают постоянно растущее энергопотребление, что создает благоприятные условия для реализации резидентами Грязинской площадки ОЭЗ «Липецк» инвестиционных проектов по строительству промышленных предприятий.В 2018 году на Грязинской площадке построен Центр управления сетями (далее – ЦУС) для повышения эффективности управления инфраструктурой и качества предоставляемых резидентам услуг технического обслуживания. Специалисты ЦУСа осуществляют круглосуточный мониторинг состояния инженерных систем, дистанционное управление объектами инфраструктуры и согласование заявок на выполнение работ, производство переключений. Деятельность ЦУСа способствует повышению точности расчета объемов потребления и получению данных для аналитики эффективности энергосистемы. Инвестиции в строительство ЦУСа составили порядка 13 млн.рублей.

Напомним, инвестиционный проект особой экономической зоны «Липецк» динамично развивается с 2006 года и в настоящее время на территории зарегистрировано 57 компаний резидентов из 16 стран мира, среди них – такие всемирно известные компании как АВВ (Швейцария), SCHLUMBERGER (США), HONEYWELL (США), VIESSMANN (Германия), OBO Bettermann (Германия), FONDITAL (Италия), Kemin Industries (США), DOKA (Австрия), YOKOHAMA (Япония), PPG (США), BEKAERT (Бельгия) и др. Площадь Грязинского участка составляет 1024 га.

Фото с сайта администрации Липецкой области.