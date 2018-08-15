2018-08-15T15:08:10+03:00
Общество

Липчане не хотели отпускать со сцены RockestraLive

В Липецке симфоническое рок-шоу собрало полный зал зрителей, музыкантам аплодировали стоя [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Музыканты играли, не жалея сил и струнМузыканты играли, не жалея сил и струнФото: Юлия КЛЮЕВА
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Здесь можно все. Прыгать, трясти головой, подпевать. Чарующие звуки симфонического оркестра окутывают, проникают в сознание и творят невообразимое внутри каждого. С первых нот эта музыка держит в напряжении, заставляя притоптывать в такт. Торжественность симфонического оркестра, популярные рок-хиты, молодые, полные энергии музыканты. Все это - симфоническое рок-шоу RockestraLive.

Музыканты играли, не жалея сил и струн Фото: Юлия КЛЮЕВА

Музыканты играли, не жалея сил и струнФото: Юлия КЛЮЕВА

Музыканты играли, не жалея сил и струн Фото: Юлия КЛЮЕВА

Музыканты играли, не жалея сил и струнФото: Юлия КЛЮЕВА

Минувшим вечером, 14 августа, в ОЦКНТиК Липецка с оглушительным успехом прошел концерт этих ребят. То, что происходило на сцене, вызвало у липчан бурю чувств. Во время игры музыканты не скрывали своих эмоций. Они трясли головами, топали ногами и пели. У скрипачей рвались волосы в смычке. Казалось, еще мгновение и они вскочат со своих мест и кинутся в толпу. Что, собственно, и сделал один из музыкантов - пробежал по зрительному залу, раздавая всем гостям "пять".

Музыканты играли, не жалея сил и струн Фото: Юлия КЛЮЕВА

Музыканты играли, не жалея сил и струнФото: Юлия КЛЮЕВА

Музыканты играли, не жалея сил и струн Фото: Юлия КЛЮЕВА

Музыканты играли, не жалея сил и струнФото: Юлия КЛЮЕВА

Многие липчане обратили внимание на дирижера оркестра. После каждой композиции он поворачивался к залу, хлопал вместе со всеми, прыгал от радости, восхищался своими коллегами. Во время игры он пританцовывал, подбадривал музыкантов. Он даже подбегал к ним, слегка потрясывая, чтобы те дали жару. Хотя в этом не было необходимости. Музыканты играли на пределе, отдавая все силы и вкладывая душу в каждую ноту.

Два с половиной часа оркестр исполнял известные рок-хиты. Драйвовые и яркие композиции сменялись лирическими рок-хитами. Во время последних в зале зажигались фонарики мобильных. После каждого исполнения не стихали овации. Музыкантам аплодировали стоя.

Музыканты играли, не жалея сил и струн Фото: Юлия КЛЮЕВА

Музыканты играли, не жалея сил и струнФото: Юлия КЛЮЕВА

Такого буйства музыкальных красок липчане, возможно, не слышали никогда. Удивительно, но на концерт пришли даже люди солидного возраста. После выступления они подходили к сцене, дарили артистам цветы. Горожане не хотели отпускать RockestraLive. Мужчины кричали "Давай еще!" и просили исполнить композции своих людимых исполнителей. Одна женщина вышла на сцену и стала обнимать музыкантов.

Музыканты играли, не жалея сил и струн Фото: Юлия КЛЮЕВА

Музыканты играли, не жалея сил и струнФото: Юлия КЛЮЕВА

RockestraLive в Липецке: симфония и рок.Музыкальное безумие

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