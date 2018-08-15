Липчане не хотели отпускать со сцены RockestraLive
Здесь можно все. Прыгать, трясти головой, подпевать. Чарующие звуки симфонического оркестра окутывают, проникают в сознание и творят невообразимое внутри каждого. С первых нот эта музыка держит в напряжении, заставляя притоптывать в такт. Торжественность симфонического оркестра, популярные рок-хиты, молодые, полные энергии музыканты. Все это - симфоническое рок-шоу RockestraLive.
Минувшим вечером, 14 августа, в ОЦКНТиК Липецка с оглушительным успехом прошел концерт этих ребят. То, что происходило на сцене, вызвало у липчан бурю чувств. Во время игры музыканты не скрывали своих эмоций. Они трясли головами, топали ногами и пели. У скрипачей рвались волосы в смычке. Казалось, еще мгновение и они вскочат со своих мест и кинутся в толпу. Что, собственно, и сделал один из музыкантов - пробежал по зрительному залу, раздавая всем гостям "пять".
Многие липчане обратили внимание на дирижера оркестра. После каждой композиции он поворачивался к залу, хлопал вместе со всеми, прыгал от радости, восхищался своими коллегами. Во время игры он пританцовывал, подбадривал музыкантов. Он даже подбегал к ним, слегка потрясывая, чтобы те дали жару. Хотя в этом не было необходимости. Музыканты играли на пределе, отдавая все силы и вкладывая душу в каждую ноту.
Два с половиной часа оркестр исполнял известные рок-хиты. Драйвовые и яркие композиции сменялись лирическими рок-хитами. Во время последних в зале зажигались фонарики мобильных. После каждого исполнения не стихали овации. Музыкантам аплодировали стоя.
Такого буйства музыкальных красок липчане, возможно, не слышали никогда. Удивительно, но на концерт пришли даже люди солидного возраста. После выступления они подходили к сцене, дарили артистам цветы. Горожане не хотели отпускать RockestraLive. Мужчины кричали "Давай еще!" и просили исполнить композции своих людимых исполнителей. Одна женщина вышла на сцену и стала обнимать музыкантов.
RockestraLive в Липецке: симфония и рок.Музыкальное безумие