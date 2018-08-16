2018-08-16T12:43:36+03:00
Происшествия

Знакомые воспитательницы и сторожа:«Валерий говорил, что у них с Катей будет свадьба»

Преступление, совершенное в детском саду в Липецкой области, шокировало жителей Грязей
Юлия КЛЮЕВА
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Расследование уголовного дела продолжаетсяРасследование уголовного дела продолжаетсяФото: "КП" Архив
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В минувший вторник, 14 августа, в Липецкой области произошла трагедия. В Грязях в детском саду нашли тела 33-летней воспитательницы Екатерины и 29-летнего сторожа Валерия. Они лежали в одной из комнат учреждения. Следственный отдел по городу Грязи СУ СК России возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух лиц". Расследование уголовного дела продолжается.

- На телах обнаружили ножевые ранения, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.- Точную причину смерти эксперты назовут не раньше, чем через неделю.

Местные жители поражены и напуганы. «Добрая, общительная, хороший человечек и воспитатель!» - так вспоминают о Екатерине ее знакомые. По городу ходят слухи, что преступление совершил сам Валерий. Многие не верят, что мужчина мог пойти на такое. Корреспонденту «Комсомольской Правды-Липецк» удалось связаться с местной жительницей, которая училась с Валерием в одной школе.

- Когда я узнала, что случилось, то не поверила, - рассказала Евгения. - Он всегда был спокойным, уравновешенным, опрятным парнем, таким тихоней. Я его ни разу не видела пьяным. Да и никто про него ничего плохого никогда не говорил. Семья у него порядочная.

Но другие жители Грязей твердят – Валерий был до безумия влюблен в Екатерину. Но женщина была замужем, двое маленьких детей, которые теперь остались без мамы. По словам знакомых погибших, сторожа это не остановило.

- Валерий стоял на учете в психоневрологическом диспансере, - поделилась с «КП» местная жительница на условиях анонимности. – За два дня до трагедии он удалился из всех социальных сетей, звонил мужу Екатерины и просил ее отпустить. В детском саду он говорил, что у них с Катей будет свадьба, что она все равно будет его.

О том, что на самом деле произошло в детском саду, предстоит разобраться следствию.

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