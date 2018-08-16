2018-08-16T13:17:38+03:00
Общество

В ТРЦ «Европа» состоится Первая межрегиональная строительно-интерьерная выставка BuildРублевка2018

Крупнейшее событие в области строительных технологий и интерьерных решений пройдет 27-29 сентября
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Организатор выставки, директор РА "Рублевка LIP", Татьяна ГоланцеваОрганизатор выставки, директор РА "Рублевка LIP", Татьяна ГоланцеваФото: Предоставлено организаторами
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Выставка BuildРублевка2018 – это новаторское бизнес-пространство, которое объединит известных производителей, отраслевых экспертов, дистрибьюторов и ключевых покупателей. Формат предстоящего события не только демонстрирует технологии, инновационные разработки, достижения и прорывы в строительной сфере, но и создает условия для эффективного проведения переговоров с целью обмена прогрессивным опытом, привлечения новых клиентов и расширения географии продаж. Посетители смогут оценить широкий ассортимент качественной продукции, сравнить предложения от большого количества поставщиков, а также проконсультироваться со специалистами строительной и интерьерной индустрии.

Выставочная деятельность является мощным инструментом развития бизнеса, поэтому и возникла амбициозная идея – собрать на одной площадке максимальное количество профессионалов и дать возможность потребителю определиться с выбором.

Направленность выставки:

Архитектура | Двери и фурнитура | Декор окон и интерьерные ткани | Керамика | Краски | Мебель | Напольные покрытия | Обои | Окна | Отделка интерьеров | Дизайн | Интерьерные решения | Сантехника и интерьер ванн | Строительство | Умный дом | Фасады и кровля | Электрика | Банковский сектор |

Программа выставки:

Экспозиции участников | Мастер классы от ведущих дизайнеров города | Выступление представителей департамента градостроительства «Липецк будущего» | Панельные дискуссии на темы строительства и ремонта | Творческие мастерские для детей |

Сайт выставки: build2018.ru

Телефоны: 56-56-70, 56-80-90.

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