В Липецкэнерго завершился пятый сезон студенческих энергетических отрядов
За полтора месяца студенты под руководством опытных специалистов Липецкэнерго осуществили около 1000 снятий показаний приборов учета физических лиц, провели несколько десятков инструментальных проверок приборов учета, актуализировали порядка 30 реестров к схемам ВЛ-0,4, приняли участие в расчистке и расширении просек вблизи села Бруслановка и выявили 4 случая неучтенного потребления электроэнергии в районе сел Косыревка и Студеные Выселки.
Трудовые будни энергетических отрядов разбавили культурно-массовые мероприятия, в которых ребята смогли проявить себя как с творческой, так и спортивной стороны.
Будущие энергетики приняли участие в масштабной акции «Вору НЕТ»,поучаствовали в велопробеге «СтопЭнерговор» по селам, где были зафиксированы значительные потери электроэнергии, исследовали ПС «Бугор» и посетили одно из старейших предприятий атомной энергетики – Нововоронежскую АЭС.
Также студотрядовцыбыли задействованы в проведении открытого первенства по пляжному волейболу среди предприятий топливно-энергетического комплекса региона, организатором которого стал филиал «Липецкэнерго» иактивно помогали в проведении уроков по электробезопасности в летних развивающих центрах и детских лагерях.
Одним из ярких событий для четырех студентов стала поездка в Сколково для прохождения образовательного энергетического курса в Московской школе управления.
Впереди у ребят серьезная подготовка к творческим конкурсам на лучший студенческий энергетический отряд, участие в которых принимают студотрядовцы со всей России.
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Для справки:
Публичное акционерное общество «Россети» (ПАО «Россети») – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,30 млн км линий электропередачи, 490 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА. В 2015 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 720.5 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216 тыс. человек.
Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 87,9 % долей в уставном капитале.
Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра»)- крупнейшая в Российской Федерации межрегиональная распределительная сетевая компания, контрольным пакетом акций которой (50,23%) владеет ПАО «Российские сети», осуществляющее управление МРСК/РСК корпоративными методами (через Советы директоров). Контролирующим акционером является государство, владеющее 61,7% в УК ПАО «Российские сети».
Трудовой коллектив ПАО «МРСК Центра» насчитывает более 30 тысяч человек. В целом доля ПАО «МРСК Центра» на рынке передачи электрической энергии регионов в зонах ответственности составляет около 83%; доля компании на рынке технологических присоединений на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей (территория площадью 457,7 тысяч квадратных километров) - порядка 87%.
Основным акционером ПАО «МРСК Центра», кроме ПАО «Россети», является компания GenholdLimited. В свободном обращении находится 25 % акций ПАО «МРСК Центра». Количество акционеров — более 16 тыс. Код акций на бирже: Московская Биржа — MRKC. Тиккеры: Bloomberg — MRKC RX, Reuters — MRKC.MM.
Производственный потенциал ПАО «МРСК Центра» составляет 2,4 тыс. подстанций напряжением 35-110 кВ общей мощностью 33,8 тыс. МВА и 95,3 тыс. подстанций напряжением 6—10 кВ общей мощностью около 18 тыс. МВА. Общая протяженность линий электропередачи 0,4- 110 кВ - 379 тысяч километров.
Основными стратегическими приоритетами ПАО «МРСК Центра» являются: обеспечение надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей; повышение уровня качества и надежности оказываемых услуг; повышение эффективности инвестиций; энергосбережение и снижение потерь; повышение эффективности операционных затрат; улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами.
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Фото пресс-службы Липецкэнерго