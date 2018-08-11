В Липецкэнерго завершился пятый сезон студенческих энергетических отрядов

11 Авг. 15:00 2018-08-16T15:09:09+03:00

С 3 июля по 15 августа на объектах филиала Липецкэнерго трудились 25 студентов липецкого государственного технического университета и задонского политехнического техникума

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За полтора месяца студенты под руководством опытных специалистов Липецкэнерго осуществили около 1000 снятий показаний приборов учета физических лиц, провели несколько десятков инструментальных проверок приборов учета, актуализировали порядка 30 реестров к схемам ВЛ-0,4, приняли участие в расчистке и расширении просек вблизи села Бруслановка и выявили 4 случая неучтенного потребления электроэнергии в районе сел Косыревка и Студеные Выселки.

Трудовые будни энергетических отрядов разбавили культурно-массовые мероприятия, в которых ребята смогли проявить себя как с творческой, так и спортивной стороны.

Будущие энергетики приняли участие в масштабной акции «Вору НЕТ»,поучаствовали в велопробеге «СтопЭнерговор» по селам, где были зафиксированы значительные потери электроэнергии, исследовали ПС «Бугор» и посетили одно из старейших предприятий атомной энергетики – Нововоронежскую АЭС.

Также студотрядовцыбыли задействованы в проведении открытого первенства по пляжному волейболу среди предприятий топливно-энергетического комплекса региона, организатором которого стал филиал «Липецкэнерго» иактивно помогали в проведении уроков по электробезопасности в летних развивающих центрах и детских лагерях.

Одним из ярких событий для четырех студентов стала поездка в Сколково для прохождения образовательного энергетического курса в Московской школе управления.

Впереди у ребят серьезная подготовка к творческим конкурсам на лучший студенческий энергетический отряд, участие в которых принимают студотрядовцы со всей России.

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Для справки:

Публичное акционерное общество «Россети» (ПАО «Россети») – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,30 млн км линий электропередачи, 490 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА. В 2015 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 720.5 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216 тыс. человек.

Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 87,9 % долей в уставном капитале.

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра»)- крупнейшая в Российской Федерации межрегиональная распределительная сетевая компания, контрольным пакетом акций которой (50,23%) владеет ПАО «Российские сети», осуществляющее управление МРСК/РСК корпоративными методами (через Советы директоров). Контролирующим акционером является государство, владеющее 61,7% в УК ПАО «Российские сети».

Трудовой коллектив ПАО «МРСК Центра» насчитывает более 30 тысяч человек. В целом доля ПАО «МРСК Центра» на рынке передачи электрической энергии регионов в зонах ответственности составляет около 83%; доля компании на рынке технологических присоединений на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей (территория площадью 457,7 тысяч квадратных километров) - порядка 87%.

Основным акционером ПАО «МРСК Центра», кроме ПАО «Россети», является компания GenholdLimited. В свободном обращении находится 25 % акций ПАО «МРСК Центра». Количество акционеров — более 16 тыс. Код акций на бирже: Московская Биржа — MRKC. Тиккеры: Bloomberg — MRKC RX, Reuters — MRKC.MM.

Производственный потенциал ПАО «МРСК Центра» составляет 2,4 тыс. подстанций напряжением 35-110 кВ общей мощностью 33,8 тыс. МВА и 95,3 тыс. подстанций напряжением 6—10 кВ общей мощностью около 18 тыс. МВА. Общая протяженность линий электропередачи 0,4- 110 кВ - 379 тысяч километров.

Основными стратегическими приоритетами ПАО «МРСК Центра» являются: обеспечение надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей; повышение уровня качества и надежности оказываемых услуг; повышение эффективности инвестиций; энергосбережение и снижение потерь; повышение эффективности операционных затрат; улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами.

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Фото пресс-службы Липецкэнерго