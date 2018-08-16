Сквер на Водопьянова в Липецке благоустроят за 3,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:40 2018-08-16T17:41:49+03:00

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В этот четверг, 16 августа, в Липецком горсовете состоялась комиссия по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике. На ней председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лепекин сообщил, что в сентябре на улице Водопьянова в Липецке начнут благоустраивать сквер.

На работы планируется направить 3,5 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе горсовета, эту сумму удалось сэкономить в результате проведенных торгов на работы по выполнению наказов избирателей. Работы стартуют 9 сентября.

Евгений Лепекин рассказал и о других работах, которые выполняются по наказам избирателей. Так, на «депутатский миллион» в 36 округах обустроят пешеходные дорожки, детские и спортплощадки, установят скамейки, улучшат освещение, опилят аварийные деревья. В 1, 2 и 35 округах завершат дорожные работы. Все это планируют выполнить к 10 октября.

Депутат Вера Урываева спросила, почему на территории школы №17 не благоустраивают спортивную площадку. По ее словам, департамент так и не получил на нее денег. Лето уходит, а на площадке все так же.

- Этот вопрос у нас на отдельном контроле, - ответил Евгений Лепекин. - Уведомление подготовлено, департамент образования также распорядитель средств. До следующей недели конкурсную документацию по площадке мы дожмем.