2018-08-20T10:03:15+03:00
Общество

Международный конкурс юных пианистов имени К. Н. Игумнова пройдёт в регионе в 11-й раз

22 - 23 августа в Липецке состоится первый отборочный тур
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С 22 по 23 августа в Липецкой области пройдет международный конкурс юных пианистов имени К. Н. Игумнова, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Заявки на участие в семи возрастных группах от 6 до 23 лет подали 127 музыкантов из разных стран: России, Азербайджана, Беларуси, Литвы, Украины, Китая, Сербии.

В первом отборочном туре пианисты представят видеозаписи с исполнением виртуозного этюда и произведений Петра Чайковского. Оценит работы профессиональное жюри во главе с заслуженным деятелем Республики Башкортостан Рустамом Шайхутдиновым. Для дальнейшего участия будут отобраны самые достойные исполнители в каждой возрастной группе в двух номинациях. Второй и третий туры пройдут в октябре.

В Липецкой области бережно хранят творческое наследие выдающегося музыканта и педагога, воспитавшего целую плеяду прославленных исполнителей. Областной колледж искусств носит имя Константина Игумнова, учреждена премия его имени для талантливых студентов. «Международный конкурс-фестиваль юных пианистов, сохраняющий пианистические традиции Игумнова, стал важным явлением в культурной жизни края, завоевал высокий авторитет среди профессионалов и начинающих исполнителей», - подчеркивает глава региона Олег Королев.

Фото с сайта администрации Липецкой области.

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