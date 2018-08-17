2018-08-17T11:56:57+03:00
Общество

В Липецкой области град побил урожай и повредил дома

К счастью, из людей никто не пострадал [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Фото Наталья ПшеничниковаФото Наталья ПшеничниковаФото: Предоставлено
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В минувший четверг, 16 августа, на жителей Липецкой области обрушилась непогода. В селе Большая Боевка Долгоруковского района прошел грозовой фронт - град, дождь, ветер усилился до 17 м/с.

Фото Наталья Пшеничникова Фото: Предоставлено

Фото Наталья ПшеничниковаФото: Предоставлено

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, ветер повалил в селе два дерева, повредил кровлю на 12 частных домах. К месту происшествия выехали спасатели. К счастью, никто из людей не пострадал. Ведутся восстановительные работы.

- Сначала был сильный ветер с дождем, минут 20, - поделилась с «КП-Липецк» местная жительница Наталья. – Деревья повисли на проводах, некоторые оборвало. Потом начался град. На огороде некоторые овощи побил. Лично у моей бабушки сайдинг, как решето.

Фото Наталья Пшеничникова Фото: Предоставлено

Фото Наталья ПшеничниковаФото: Предоставлено

Напомним, телефон службы спасения – 01, с мобильного – 112. Также можно позвонить на телефон доверия в ГУ МЧС России по Липецкой области - 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60. Звонки принимаются круглосуточно.

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