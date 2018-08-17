2018-08-17T15:59:10+03:00
Общество

«Ростелеком» приглашает липецких школьников на VII виртуальный чемпионат «Изучи интернет - управляй им»

ПАО «Ростелеком» и Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ объявляют о старте регистрации на VII Всероссийский онлайн-чемпионат для школьников «Изучи интернет – управляй им». Регистрация открыта до 5 ноября 2018 года
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К участию в Чемпионате приглашаются дети и подростки до 18 лет, которые могут выступить как в индивидуальном зачете, так и объединившись в команды.

Соревнования начнутся 6 ноября и пройдут в режиме онлайн на портале Чемпионата, где будет доступен турнирный модуль, состоящий из пяти наборов заданий. Задания – интерактивные (аркады, викторины, кроссворды, паззлы и проч.) и обладают разной степенью сложности. При этом состав турнира будет сформирован случайным способом для каждого игрока индивидуально.

Чемпионат 2018 года охватит несколько тем - главные тренды развития современных информационных технологий: робототехника, искусственный интеллект, интернет вещей, технология блокчейн, виртуальная и дополненная реальность, телемедицина и кибербезопасность. Подготовка по этим темам пройдет на официальных страницах Чемпионата в Facebook и «ВКонтакте» в сентябре-октябре 2018 года.

По традиции для тех, кто планирует побить все рекорды или улучшить свой счет в Чемпионате, организаторы подготовили 2 дополнительных задания - провести тренировочный онлайн-турнир «Изучи интернет – управляй им» в школе или опубликовать новости о проведении Чемпионата в соцсетях, школьных или городских СМИ. За качественное выполнение любого из заданий участники получат бонусные баллы.

» Подробная информация о Чемпионате (правила, сроки, бонусы)

» Регистрация участников

Участие в VII Чемпионате - это возможность проверить и одновременно с этим «подтянуть» свои знания, соревнуясь с сильными, подкованными в области интернет-технологий соперниками. Это возможность поставить рекорд и, как следствие, получить звание Чемпиона и ценные призы от организаторов. Призерам Чемпионата организаторы подготовят рекомендательные письма в вузы, которые могут пригодиться при поступлении на профильные специальности.

Победители будут награждены ноутбуками-трансформерами, серебряные призеры – смартфонами, а обладатели бронзы – умными часами.

Организаторы Чемпионата: Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ и ПАО «Ростелеком» при поддержке Российской Ассоциации электронных коммуникаций.

Партнеры Чемпионата: «Лаборатория Касперского», EligoVision, Ассоциация интернета вещей и «Школа Новых Технологий»

Часто задаваемые вопросы о Чемпионате

Обратная связь с организаторами

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Чемпионат является частью социально-просветительского проекта «Изучи интернет - управляй им!», главная цель которого – повышение уровня цифровой грамотности начинающих пользователей интернета.

Основа проекта – образовательный портал «Знания», где в интерактивной форме представлена информация об истории и устройстве интернета, принципах работы ключевых IT-сервисов, правилах безопасного поведения в сети и т.д. Для проверки и закрепления полученных знаний все желающие могут принимать участие в онлайн-викторине или скачать бесплатное мобильное приложение с тестами.

Ежегодно участниками онлайн-чемпионата становятся порядка 15 тысяч школьников со всей России.

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Об АНО «Координационный центр национального домена сети интернет»: Автономная некоммерческая организация (АНО) «Координационный центр национального домена сети Интернет» (сокращенное название — Координационный центр доменов RU/РФ) — администратор национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ. Выполняет функции национальной регистратуры. Создан в 2001 году для выработки правил регистрации доменных имен в национальных доменах, аккредитации регистраторов и исследования перспективных проектов, связанных с развитием российских национальных доменов.

Фото пресс службы ПАО Ростелеком

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