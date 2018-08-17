Оппозиционерам не дали завершить шаманский ритуал вокруг здания администрации в Липецке

СЕГОДНЯ 16:20 2018-08-17T16:37:12+03:00

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Этим днем, 17 августа, в Липецке возле областной администрации планировалось провести необычный пикет. Предполагалось, что 15 человек, во главе с оппозиционером Александром Григорьевым, будут совершать вокруг здания «религиозные обряды для изгнания из областного совета духов трусости, тупости, жадности и предательства». Цель данного мероприятия – обратить внимание властей на то, что липчане не согласны с повышением пенсионного возраста. Однако, в областном управлении внутренней политики запретили проводить религиозно-магические обряды.

В Липецке начали проводить шаманские ритуалыФото: Юлия КЛЮЕВА

Пикет состоялся в 14.30, но без битья в бубен и шаманских плясок. У здания областной администрации собралось чуть больше 10 человек. Александр Григорьев переоделся в красную рубаху, взял в руки веник из васильков, налил в чашу воду. Проговаривая заговор, он брызгал водой на угол здания администрации – изгонял дурные помыслы, взывал к добру и честности. А также просил высшие силы понизить россиянам срок выхода на пенсию до 55 лет.

Пикет должен был продолжиться у другого угла здания. Но в этот момент к мужчине подошел полицейский. Он предупредил, что если регламент пикета будет нарушен, ему придется задержать Александра. Правоохранитель напомнил, что активисту запретили проводить магические обряды, а также обратил внимание на воду. Мол, неизвестно, что это за жидкость. Тогда оппозиционер сделал пару глотков из бутылки. На этом пикет завершился.

Липчанам запретили проводить магические обрядыФото: Юлия КЛЮЕВА