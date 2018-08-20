2018-08-20T10:27:40+03:00
Экономика

Взаимодействие «Россетей» и потребителей вышло на новый уровень

Компания «Россети» официально запустила всероссийский интернет-портал «Светлая страна»
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Он создан для упрощения взаимодействия сетевого комплекса с потребителями, каждый из которых теперь может максимально простым способом и в свободной форме сообщить об имеющейся у него проблеме, связанной с электроснабжением.

На время работы ресурса в тестовом режиме пользователи могут сообщить об отключениях электроэнергии, низком уровне напряжения и дефектах электрооборудования.

Сообщения поступают напрямую специалистам компании и тут же обрабатываться. Ответы пользователям будут предоставляться в течение 8 рабочих дней, что значительно повышает качество и оперативность отработки проблемных ситуаций, возникающих у потребителей электроэнергии.

«Россети» планируют с помощью портала «Светлая страна» повысить надежность электроснабжения и добиться получения максимально объективной и оперативной информации о любых имеющихся проблемах и технологических нарушениях непосредственно от потребителей.

«Россети» не только внедряют передовое оборудование и инновационные технологии в работу электросетевого комплекса, но выводят взаимоотношения с конечными потребителями на современный уровень, отвечая всем их существующим и перспективным пожеланиям и ожиданиям», - заявила заместитель генерального директора – руководитель Аппарата компании «Россети» Ольга Сергеева.

По итогам тестовых испытаний портала, которые прошли в Калужской и Тверской областях, были устранены возможные недочеты и выработаны единые стандарты в работе. Такой подход позволяет максимально комфортно провести поэтапное подключение других регионов для всех заинтересованных сторон, а также оценить необходимость разработки и подключения дополнительных сервисов. Уже к 1 января 2019 года портал охватит все 78 регионов присутствия группы компаний «Россети».

Компания «Российские сети» («Россети») – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2017 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 748,2 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 228 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

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Фото пресс службы Липецкэнерго

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