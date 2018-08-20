Читайте в августовском номере журнала Рублевка LIP интервью Романа Богословского с Андреем Демидовым

СЕГОДНЯ 13:20 2018-08-20T13:31:24+03:00

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Среди бизнесменов, которые думают о развитии своей страны, ее экономики, распространена поговорка: «Бизнес – это отношения людей, а не денег». Наш сегодняшний гость придумал это хлесткое выражение. Но я уверен – оно полностью соответствует как его моральному кредо, так и бизнес-стратегии. У нас в гостях один из самых «инновационно-ориентированных» предпринимателей области, член федерального экспертного совета «Агентства Стратегических Инициатив», руководитель группы компаний «ГЕРМЕС», Андрей Владимирович Демидов

Андрей Владимирович, в августе исполняется 5 лет, как вы стартовали с одним из значимых для региона инвестиционным проектом. Расскажите, как все начиналось?

Да, действительно, август, можно сказать, юбилейный месяц для тепличного овощного кластера Липецкой области. Начинала команда в Данковском районе с 4,5 га в 2013 году. Сейчас площадь построенных теплиц 5-го поколения в регионе уже превышает 100 га. И это не предел, уверен, их будет еще больше. Благодаря поддержке Минсельхоза, главы администрации Липецкой области О.П. Королева, строителей, технологов, энергетиков, мы не только совершили прорыв в этой высокотехнологичной отрасли, но и смогли тиражировать полученный опыт в другие районы – Елецкий, Усманский и Хлевенский. Следующий этап – ягоды и грибы. Зачем привозить их из Египта, Израиля, Мексики, Польши и многих других стран, если можно выращивать свои? Логично же.

Андрей Демидов - один из самых «инновационно-ориентированных» предпринимателей области, член федерального экспертного совета «Агентства Стратегических Инициатив», руководитель группы компаний «ГЕРМЕС»Фото: Предоставлено

Достижения внушительные. А что за этим стоит? Благодаря чему все удалось?

Проектное управление – вот основа успеха нашей команды. Это в самом общем смысле - высокая концентрация человеческого капитала на одном проекте, аналитических информационных ресурсов и жесткого тайминга в принятии решений.

Сегодня практика проектного управления, созданная нами, взята за основу многими командами в других регионах. Благодаря проектному управлению мы можем принимать креативные решения, их реализовывать и умножать. Мы первые в стране ввели в работу теплицы 5-го поколения. На тот момент на всей планете их было всего 200 га. Что важно? Перенять лучший современный мировой опыт, грамотно и быстро внедрить его. Мы сделали именно так – и получили первую в стране новейшую теплицу. Это был первый проект кластера овощей в закрытом грунте. Я бы сказал – якорь.

Важно, что у нас была профессиональная команда, плюс поддержка федерального и областного уровней. Но не все так сразу случилось. В начале было лишь голое поле (в профессиональной терминологии - «greenfield»), не было коммуникаций и инфраструктуры. Даже банковский кредит еще не был согласован. Многие не верили в проект, но мы убедили, доказали не словом, а делом эффективность проектной модели управления. Стоит отметить, что прежде, чем мы начинаем реализовывать какой-то проект, он проходит так называемую «воронку». И конверсия примерно такова: 100 проектов анализируем, 10 из них изучаем более пристально, все просчитываем, а в работу берем один. И это считается хорошим результатом. На подготовку инвестиционного проекта уходит до 6 месяцев.

Проектное управление – это, прежде всего, интегральное управление, направленное на достижение конкретных заданных параметров и результатов, как на Руси – «Сделал дело, гуляй смело». Это можно применять в любой сфере, в том числе, в управлении проектами государственного уровня. Прекрасные примеры - Олимпиада в Сочи и недавний Чемпионат мира по футболу. Пока это единичные случаи. Но если мы возьмем эту модель за постоянную практику для каждого региона, создадим проектные команды, которые будут управлять задачами – свершится рывок. Уверен, за этим будущее. Думаю, вскоре мы будем наблюдать управление с заданными целями и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в медицине – практически везде. Мир двигается в эпоху цифровых технологий. Если сейчас мы выстроим проектную работу правильно – рост будет быстрым и системным. Мы перестанем тратить время и ресурсы на второстепенные задачи, а сконцентрируемся на основных. Приведу слова основателя и президента Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба по этому поводу: «Раньше большая рыба ела маленькую, а сейчас быстрая рыба ест медленную».

Андрей Владимирович, вы уже говорили о команде. А кто эти люди?

Команда – это единомышленники. Партнеры, с некоторыми из которых я работаю уже более 15-ти лет. И это не только локальные (региональные) профессионалы, но и специалисты из других регионов и стран, с которыми я взаимодействую в режиме нетворкинга. Сложно всех быстро собрать в одной точке, но с развитием информационных технологий мы взаимодействуем, как единый организм, практически в режиме онлайн.

Есть и второй аспект: определенная система взглядов – наша команда реализует проект от принятия инвестором решения до ввода в эксплуатацию. Когда ленточку перерезали, операционное управление принимает другая команда, а мы приступаем к новым задачам.

А какие должны сформироваться ценности, приоритеты в обществе и государстве в целом, чтобы проектное управление получило широкое распространение?

В будущем структура потребления и ценностей поменяется. К примеру, люди перестают покупать брендовую одежду. Вот лишь некоторые данные: магазины монобрендов закрываются по всему миру. В 2017 году только в США закрылись около 8600 торговых точек, в 2018-м могут закрыться еще около двенадцати тысяч. Например, американская сеть Macy’s планирует отказаться от шестидесяти трёх магазинов и уволить десять тысяч работников.

Больше уже не считается престижным платить бешеные деньги за торговую марку. А сама торговая марка, в свою очередь, перестала быть символом успеха и богатства. В чем суть? «Завтра» структура потребления будет развиваться в ином направлении: базовые потребности станут закрываться менее дорогими вещами, но более практичными и долговечными. Время и освободившиеся ресурсы будут использоваться на получение знаний, развитие интеллекта, исследование прорывных технологий, на здоровье и энерго-информационное развитие (практически по В. Вернадскому и Д. Верещагину).

Кстати, поколение Z – это потенциально наша будущая команда. Для проектного управления не важно, сколько ты проведешь времени на рабочем месте. У тебя есть задача – и ты ее решаешь. Как у врача, проводящего операцию. Он не может бросить ее на середине, сказав: «Я пошел домой, мой рабочий день закончен». Когда мы начнем измерять достижения государственных деятелей качеством жизни человека «здесь и сейчас», а не количеством проведенного «в должности» времени, это будет еще один существенный шаг в сторону успешной реализации проектного управления.

Тогда такой вопрос. Для реализации подобных проектов в стране, регионе, должен быть благоприятный инвестиционный климат…

Естественно. Инвестиционный рейтинг - это маркер оценки внутренней конкуренции между субъектами Российской Федерации - показывает привлекательность того или иного региона для предпринимателей. А также существует конкуренция муниципальных образований. Кстати, наш внутриобластной рейтинг появился раньше, чем федеральный.

Инвестиционный климат в целом – во многом зависит от приоритетов администрации каждого региона. Выделив ключевые идеи и направления губернатор и команда создают условия для их развития. К примеру, в Липецкой области – единственной в стране, - уже две особых экономических зоны федерального уровня. Во многих субъектах их создать не получилось. А почему? Не станем никого критиковать, скажем просто, что успех региона определяется фактическими результатами и построенными новыми предприятиями, готовностью предпринимателей инвестировать в конкретную территорию, удовлетворенностью жителей, которые трудятся на благо своей семьи, области, страны.

Инвестиционный климат в регионе – это сильная региональная управленческая команда, которая создает смелые, креативные решения. Если это так - результат превзойдет все ожидания. Несмотря на наличие такого гиганта, как НЛМК, Липецкая область является предельно диверсифицированной экономически. Власть делает для этого все необходимое.

Андрей Владимирович, вопрос, без которого просто невозможно обойтись, говоря об инвестициях. Санкции, которые все больше накладывают на нас «западные партнеры»…

Сегодня все чаще слышно, что наша страна уже испытывает и еще будет испытывать «некие абстрактные трудности» в связи с санкционными инициативами Запада. Но мне бы хотелось пояснить следующее.

Первое – инвестиции. Количество денег, которые хранятся на счетах домохозяйств – колоссальное. По разным оценкам на данный момент на счетах физических и юридических лиц размещено порядка 7 трлн свободных рублей (учетный агрегат ЦБ РФ М1). И при этом мы постоянно твердим, что нам нужны западные инвестиции? На самом деле нам нужна грамотная политика по формированию культуры инвестирования средств граждан и компаний в экономику государства. Научить население последовательно инвестировать, приучить людей к этому – вот, что важно.

Если рассматривать проекты, которые реализует наша команда, мы увидим вот что: к примеру, объем инвестиций в Липецкий кластер овощей в закрытом грунте составляет сейчас порядка 30 млрд рублей. А если инвестировать 7 трлн – что получится? Еще 230 (!) таких же комплексов и более 10 млн рабочих мест, с учетом всей производственной и человеческой цепочек. Представляете? Так что санкции существуют лишь пока мы о них говорим и думаем. Конечно, государство должно формировать правила игры, а задача предпринимателей - создавать привлекательные проекты, и используя современные технологии (краудфандинг и краудинвестинг) собирать акционерный и инвестиционный капитал для формирования «народной экономики» и кооперации.

Второе – человеческий капитал. Мировой IT-рынок говорит: «Если есть нерешаемая задача, найди русского программиста – он ее решит.» У нас крайне креативное население, люди умны каким-то особым русским умом! Поверьте, Россия – это Защитник, Друг и Старший Брат для инновационного предпринимателя и прекратится утечка наших мозгов в Штаты, Израиль или Китай. Надо понимать, что мировой рынок – это жесткая конкурентная среда, и охота за умами никогда не прекращается. Наша задача - сохранить их внутри страны. А еще правильнее – привлекать лучших специалистов со всего мира! Нужно создавать условия для врачей, ученых, инженеров, исследователей и т.д. Стивен Сигал стал представителем МИД – чем плохо? Круто!

Андрей Владимирович, и в завершение беседы, поясните, что такое «Экономика 5.0»?

«Экономика 5.0» – это новая парадигма. Сейчас этап «Индустрия 4.0» – четвертая промышленная революция. Она была сформулирована в 2011 году, как гарант повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности Германии и усиление «киберфизических систем». На мой взгляд, военные технологии рассекретили и имплементировали в гражданский сектор. Сейчас мы это наблюдаем уже в конкретных товарах и технологиях: беспилотные летательные аппараты гражданского назначения, бионические органы человека, другие разработки.

В «4.0» мы можем не успеть. Китай, Корея, Япония, США, Израиль по многим направлениям нас не просто обгоняют, они ушли вперед на целое поколение. Мы же должны ориентироваться не на экономику потребления, а на экономику созидания. 99,9% космоса, 97% человеческого мозга, 90% мирового океана - не исследованы. Вот куда нам надо прилагать свой интеллектуальный, творческий и финансовый потенциал. Мы существенно вырвемся вперед. Сложно извне влиять на самодостаточную систему, а через формирование Человека-Созидателя мы именно такую и создадим: сильную, самостоятельную «Экономику 5.0».

Андрей Владимирович, спасибо большое за беседу и смелый взгляд на экономику!