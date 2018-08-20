2018-08-20T17:12:03+03:00
Общество

Для школ Липецка закупили учебники на 46,9 миллионов рублей

1 сентября за парты сядут 56,3 тысяч школьников
Юлия КЛЮЕВА
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Организована поставка учебников в количестве 113,5 тысяч экземпляровОрганизована поставка учебников в количестве 113,5 тысяч экземпляровФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этим утром, 20 августа, в администрации Липецка прошел брифинг с участием председателя департамента образования Александра Мочалова. По его словам, образовательные учреждения к началу учебного года готовы. Кадрового дефицита нет.

В областном центре для юных липчан откроют свои двери 73 детских сада, 64 школы, 11 учреждений дополнительного образования. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в сети учреждений произошли изменения. В микрорайоне «Елецкий» открыли новую школу №60. Сократилось количество учреждений дополнительного образования – объединили центры технического творчества «Городской» и «Новолипецкий».

На подготовку учреждений к учебному году и отопительному сезону направлено 105,5 миллионов рублей. В 18 зданиях привели в порядок системы отопления, водоснабжения и канализации, кровлю, фасады, поменяли оконные блоки. Организована поставка учебников в количестве 113,5 тысяч экземпляров на сумму 46,9 миллионов рублей. Всего лишь 27 школ продолжат работу в две смены.

1 сентября за парты сядут 56 339 школьников. Из них 6 245 первоклашек. В этом году воспитанников школ станет больше на 2 991 человек. В школе №29 откроется сразу 7 классов. В школах №18, 20, 51, 59, 60, 70 и 77 по 6 классов.

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