В Липецкой агломерации ведется ремонт Восточного обхода промышленной зоны

СЕГОДНЯ 13:55 2018-08-21T13:59:38+03:00

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В Липецкой агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» ведется ремонт автодороги регионального значения общего пользования «Восточный обход промышленной зоны города Липецк», - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. На участке протяженностью 12,9 километра дорожники «Липецкдоравтоцентра» укладывают выравнивающий слой и верхнее покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Стоимость контракта составляет 104,59 млн. рублей.

Дорога «Восточный обход промышленной зоны города Липецка» обеспечила транспортными связями особую экономическую зону «Липецк» в Грязинском районе. Автомагистраль была сдана в эксплуатацию в октябре 2013-го и с тех пор эксплуатировалась без ремонта, отмечают эксперты. В этом году покрытие автодороги выполняется из щебеночно-мастичного асфальтобетона Он хорошо зарекомендовал себя на автодороге Липецк – Грязи и улицах областного центра.

Появление Восточного обхода позволило разгрузить трассы Липецк – Усмань, и Липецк – Грязи с выводом транзитных транспортных потоков за пределы городской черты. Также трасса соединила областной центр и особую экономическую зону с административными центрами других областей, дала возможность выхода на важнейшие транспортные магистрали М-4 «Дон» и М-6 «Каспий».

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Дальнейшее развитие транспортной сети, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния является одной из основных задач дорожной политики в регионе. В дальнейшем управление дорог и транспорта Липецкой области планирует строительство участка Восточного обхода, который соединит автодорогу Липецк – Грязи и трассу Р-119 Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов. После его завершения вокруг областного центра будет образована кольцевая автомобильная дорога.

Приоритетный проект Министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги» продлится до 2025 года. В целом предполагается довести долю соответствующих нормативным требованиям дорог до 85%, снизить количество мест концентрации ДТП на 86%, а также значительно уменьшить перегруженность дорог в часы пик. В 2018-м завершается первый этап проекта, предусматривающий приведение дорог в нормативное состояние. На втором и третьем этапах в 2019-2025 годах будут выполняться капиталоемкие мероприятия – строительство и реконструкция автомобильных дорог и улично-дорожной сети.

«Обеспечение сохранности автодорог и безопасности дорожного движения - одно из важнейших направлений деятельности областных властей, - подчеркивает глава региона Олег Королев. - Без разветвленной дорожной сети невозможно достижение тех стратегических целей, которые стоят перед Липецкой областью».

Фото с сайта администрации Липецкой области.