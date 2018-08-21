«Ростелеком» подготовил для школьников «Кибервызов»

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-21T11:05:00+03:00

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Она направлена на повышение уровня знаний о безопасности в digital-пространстве и о возможностях их применения в повседневной жизни. Первой в серии станет всероссийская онлайн-олимпиада по информационной безопасности «Кибервызов», которая пройдёт с 11 по 19 сентября. Её участниками станут школьники 8-11-х классов со всей страны, владеющие навыками программирования.60 победителей отправятся на тематическую смену по кибербезопасности, которая пройдёт с 1 по 24 ноября в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Ростелеком»в Липецкой области уделяет большое внимание повышению грамотности детей и подростков в сфере кибербезопасности. Это одно из приоритетных направлений деятельности компании в социальной сфере. Ежегодно мы поддерживаем городскую школьную олимпиаду по программированию, региональный этап всероссийского конкурса «IT-прорыв» и IT-форум «Технологии и коммуникации». Олимпиада «Кибервызов» станет для молодых дарований отличной возможностью повысить уровень теоретических и практических знаний в области технологий кибербезопасности».

Олимпиада пройдет в несколько этапов. Сначала,в ходе индивидуальных онлайн-соревнований в формате CTF (CaptureTheFlag – захват флага),будут определены 80 финалистов. Ими станут участники, набравшиемаксимум баллов за решение задач различной сложности. Правильность и скорость ответа будет оценивать программный комплекс. Число попыток – не ограничено. Победителей первого этапа ждётонлайн-интервью с экспертами «Ростелекома» по результатам которогобудут выбраны 60 человек для поездки в «Сириус».

Галина Рысакова, старший вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом ПАО «Ростелеком»:

«Для ребят, увлеченных информационной безопасностью, олимпиада станет прекрасной возможностью найти применение знаниям в одном из перспективных направлений ИТ-индустрии. Это отличный шанс для профессионального становления в отрасли. «Ростелеком» сделал еще один шаг по созданию образовательных программ, помогающих детям выбрать профессию в век цифровой экономики».

Для участия в олимпиаде необходимо до 10 сентября зарегистрироваться на сайте https://cyberchallenge.rt.ru/.С 11 по 15 сентября пройдет онлайн-олимпиада, а с 16 по 19 сентября – скайп-интервью с финалистами. Результаты будут опубликованы 20 сентября на официальном сайте «Кибервызова».

В дальнейшем компания будет привлекать на стажировку талантливую молодёжь, поддерживая образовательную триаду «школа-вуз-работодатель».

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Липецкий филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Липецкой области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

Фото пресс-службы ПАО "Ростелеком"

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