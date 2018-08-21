2018-08-21T11:42:03+03:00
Общество

При приеме на работу в детские лагеря забывали спросить справку об отсутствии судимости

Уровень организации летней оздоровительной кампании в Липецке в этом году выше, чем раньше
Юлия КЛЮЕВА
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В детских лагерях не хватало старших вожатыхВ детских лагерях не хватало старших вожатыхФото: "КП" Архив
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Сотрудники государственной инспекции труда Липецкой области планируют проверить 36 детских оздоровительных учреждений. Из них – 17 загородных лагерей, 12 пришкольных лагерей дневного пребывания и 7 лагерей палаточного типа. К 15 августа специалисты успели побывать в 26 учреждениях.

Как отметили в пресс-службе государственной инспекции труда Липецкой области, уровень организации летней оздоровительной кампании в этом году на уровень выше по сравнению с предыдущими годами. В частности, это касается соблюдения трудового законодательства.

Специалистами выявлено малое количество нарушений требований охраны труда при проведении инструктажей, обучения и проверки знаний требований охраны труда. Отсутствуют нарушения требований к содержанию территорий, сооружений, оборудования.

Работодатели продолжают нарушать требования к оформлению трудовых договоров. Вместо трудового заключают гражданско-правовой договор. Также некоторые работники приступали к своим обязанностям без прохождения обязательных психиатрических освидетельствований.

В некоторых лагерях не хватало старших вожатых. У воспитателей отсутствовали дипломы высшего или среднего специального образования. В единичных случаях на работу принимали без подтверждения отсутствия судимости. По всем выявленным нарушениям выданы предписания.

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