Год добровольца в регионе продолжит осенняя «Неделя молодежного служения»

СЕГОДНЯ 12:10 2018-08-21T12:12:38+03:00

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В год добровольца десятая юбилейная акция осенняя «Неделя молодежного служения» пройдет с 28 сентября по 5 октября 2018 года. Она реализуется в формате «Дней единых действий», которые проводятся в форме массовых добровольческих мероприятий, объединенных общей целью и соответствующих 15 основным направлениям добровольческой деятельности. Это стало одной из главных тем совещания в региональной администрации, которое провел заместитель главы администрации Липецкой области Александр Никонов, - сообщает пресс-служба администрации региона. Отмечалось, что "Календарь добрых дел" в Липецкой области станет публичным, он будет доступен в сети Интернет.

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Стоит отметить, что липецкие волонтеры основную часть своих мероприятий будут проводить через портал добровольцыроссии.рф. Все это поможет привлечь больше людей в ряды добровольцев. Такие изменения проходят в рамках Года добровольчества. Масштабная добровольческая акция осенняя «Неделя молодежного служения» проводится в Липецкой области с 2009 года. Она способствует объединению добровольческих усилий молодежи, популяризации добровольчества как ресурса социального партнерства и развития гражданского общества, а также привлечению внимания общественности к значимости вклада добровольцев в социальное и экономическое развитие Липецкой области. «Активная жизненная позиция добровольцев востребована обществом и способствует воспитанию настоящих граждан своего Отечества», - уверен руководитель исполнительной власти региона Олег Королев.

Фото с сайта администрации Липецкой области.