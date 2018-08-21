2018-08-21T12:55:46+03:00
Общество

12,5 тысяч детей в Липецкой области получат денежные выплаты на проезд

Дети, чьи родители - неработающие инвалиды, будут ездить в общественном транспорте бесплатно
Юлия КЛЮЕВА
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Юные липчане получат социальные выплатыЮные липчане получат социальные выплатыФото: Юлия КЛЮЕВА
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Дети из малообеспеченных семей получат денежные выплаты на проезд. Об этом сообщили в пресс-службе Липецкого областного Совета депутатов. Соответствующий законопроект рассмотрела и поддержала комиссия регионального парламента.

Размер социальных выплат – 300 рублей. Их будут получать ежемесячно дети в возрасте от 7 до 24 лет из малообеспеченных семей. Период получения – с сентября по июнь. Выплаты предоставляются на проезд по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Детям выдадут именные льготные транспортные карты. Данные меры направлены на поддержку липчан во время их обучения в школе, СУЗе или ВУЗе.

- По данным управления социальной защиты сегодня в нашей области в малообеспеченных семьях проживают почти 12,5 тысяч детей, - выступил вице-спикер Липецкого облсовета, председатель комиссии регионального парламента Владимир Загитов. - Чтобы оказать им дополнительную меру поддержки в виде выплат на проезд из регионального бюджета необходимо дополнительно выделить в этом году около 15 миллионов рублей.

Еще одну льготу получат дети, чьи родители или единственный родитель является неработающим инвалидом. Для них установят бесплатный проезд в транспорте. Мера поддержки будет действовать также, на период обучения до 24 лет. В Липецкой области проживают 536 детей, чьи родители неработающие инвалиды. Для них из казны выделять около 1 миллиона рублей.

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