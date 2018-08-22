НЛМК приглашает школьников на детский праздник к Дню знаний

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-22T10:07:44+03:00

Изменить размер текста: A A

НЛМК организовал детский праздник для первоклассников и их родителей «Мультики за партой». Он пройдет 25 августа с 11 до 14 часов в парке Победы.

Ожидается, что в празднике примут участие до 1,5 тыс. человек. Их поздравят с Днем знаний руководители НЛМК, региона и мэрии.

Первоклассников ждут интеллектуально-развивающие игры, творческие мастер-классы по рукоделию и гончарному ремеслу. Ребята освоят навыки безопасного поведения, поучаствуют в увлекательных химических опытах, а также потренируются на теннисном корте.

В течение всего праздника детей будут развлекать ростовые куклы известных мульт-персонажей. Желающие смогут принять участие в квесте и помочь героям популярных мультфильмов подготовиться к школе. Собравшие на всех этапах состязаний наибольшее количество баллов ребята примут участие в мульт-параде. Всех первоклассников ждут подарки и призы от НЛМК.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.