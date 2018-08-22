«ЭкоПром» открыл новый офис для липчан

СЕГОДНЯ 16:15 2018-08-22T16:20:24+03:00

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Автор Светлана ВАСИЛЬЕВА.

В районе Центрального рынка открылся новый офис по работе с клиентами. Чем он может помочь, с какими вопросами сюда можно и нужно обращаться, чего еще нам ждать в ближайшее время от «мусорной» реформы — «КП» выяснила это, побывав в офисе.

Электронная очередь, кресла в зоне ожидания, 16 окон, в каждом из которых — внимательный и вежливый специалист. Мы уже начинаем привыкать к сервису с человеческим лицом, но всё еще приятно удивляемся.

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— Два месяца назад наша компания стала региональным оператором по обращению с ТКО в Липецке, Липецком, Задонском и Хлевенском районах, и, разумеется, количество наших клиентов значительно увеличилось, — рассказал коммерческий директор АО «ЭкоПром-Липецк» Антон Длугашевский. — Принять всех в одном офисе стало просто невозможно, и мы открыли новый, специально для физических лиц. Он будет обслуживать жителей Липецка и Липецкого района, в Задонске и Хлевном — свои офисы. Липчане смогут получить здесь ответы на любые вопросы, связанные с вывозом мусора.

Как показал уже первый день работы офиса, вопросов таких немало — с восьми утра люди шли нескончаемым потоком. Кто-то перезаключал договор, кому-то нужно было изменить количество прописанных или собственников, а следовательно — снизить сумму за вывоз мусора, кто-то получил некорректную платежку. Немного раздраженные, иногда растерянные, всегда готовые «постоять за себя», в основном пожилые люди получали исчерпывающие консультации, подробные объяснения и уходили вполне удовлетворенные. И так — весь рабочий день, за который офис способен принять несколько сот клиентов.

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В компании «ЭкоПром-Липецк» убеждены, что сдвинуть реформу системы обращения с ТКО можно только вместе с населением, это сложный процесс, он не может произойти одномоментно.

— Новый офис — лишь малая часть той работы, которая сегодня нами делается и которую еще предстоит сделать, — рассказал генеральный директор АО «ЭкоПром-Липецк» Гамлет Аракелян. — Закуплены и в ближайшее время прибудут в Липецк еще 15 единиц техники, мы подготовили программу реконструкции существующего завода по переработке ТКО, он будет оснащен современным оборудованием, которое позволит увеличить эффективность переработки отходов. Важной частью реформы станет модернизация контейнерных площадок, которая сегодня активно обсуждается с городской и областной администрациями. Мы рады, что у нас есть взаимопонимание с властями в вопросе развития отрасли. Но самая главная помощь и поддержка нужна от самих жителей. Реформа системы обращения с отходами стартовала одновременно во всех регионах , и в настоящий момент нет опыта, который мы могли бы оценить и применить у себя, поэтому не все всегда проходит гладко и быстро. Мы призываем людей понимать это, и по всем возникающим вопросам обращаться к нашим специалистам — теперь это совсем просто.

А чтобы «делать планету чище» было не только просто, но и приятно, «ЭкоПром-Липецк» приготовил сюрприз: первые 100 клиентов, оплативших вывоз мусора сразу за четыре месяца, получат подарки от компании. *

Адрес офиса: Липецк, ул. Ульяны Громовой, 6.

Часы работы: 8:00 — 19:00 в будни, 8:00 — 14:00 в субботу.

*Количество подарков ограничено. Подарки предоставляются АО «ЭкоПром-Липецк». Период

проведения акции с 21.08.2018г. - 03.09.2018г.

Фото: Светлана ВАСИЛЬЕВА.