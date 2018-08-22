2018-08-22T10:57:19+03:00
Общество

Олег Королев: «Учитель должен смотреть в будущее на несколько шагов вперед и вести за собой учеников»

Глава региона открыл областной педагогический форум
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Он объединил педагогов, родителей, представителей общественности. Главными темами обсуждения стали приоритетные проекты системы образования Липецкой области и современной образовательной среды, - сообщает пресс-служба администрации региона. Лучшие педагоги представили свои образовательные практики.

В диалоге принял участие глава региона Олег Королев. Он поблагодарил педагогов за большую работу по воспитанию подрастающего поколения. «Через призму этой конференции хочу вновь обратить внимание на великое дело, которому вы служите, - сказал Олег Королев.- Роль педагога в построении завтрашнего дня огромна. Спасибо вам за профессиональный выбор и за служение своей Родине». Глава региона подчеркнул, что за последние четверть века система образования прошла серьезный путь развития. Но, несмотря на все достижения и успехи есть то, над чем, по мнению Олега Королева, конечно же, нужно серьезно поработать. «Великая триада «Ребенок. Родитель. Учитель», обеспечивающая успех любой страны с одинаковой ли скоростью ли сегодня развивается?, - предложил задуматься собравшимся Олег Королев.- В едином ли составе она движется? Соответствует ли каждое её звено вызовам времени?». Глава региона подчеркнул, что технологии сегодня стремительно развиваются. «Общество 5.0» - это уже реальность. «Продвинутая часть молодежи приобрела такую скорость движения к миру будущего, что далеко не все за ней поспевают», - сказал Олег Королев. В этой связи роль педагога как воспитателя будущего поколения возрастает многократно. «Завтрашний день региона и страны во многом зависит от вас, - обратился к педагогам глава региона, - Учитель должен смотреть в будущее на несколько шагов вперед и вести за собой учеников, помогая им сохранить высокий уровень нравственности и духовности. А для этого учитель сам должен постоянно развиваться, чтобы соответствовать вызовам времени». Глава региона выразил уверенность в том, что липецкое педагогическое сообщество готово идти в ногу со временем, достойно воспитывая молодежь, формирующую завтрашний день страны.

.

.

В завершении пленарной части конференции состоялась торжественная церемония награждения работников сферы образования региона. Кроме того, 26 учреждений получили гранты за достижение наилучшего качества образования на общую сумму 119 млн. рублей.

В конференции приняли участие также председатель областного Совета депутатов Павел Путилин, главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков, член Совета Федерации от Липецкой области Ираида Тихонова, руководители органов местного самоуправления, педагогические работники, представляющие дошкольное, общее и дополнительное образование, руководители муниципальных органов управления образованием и образовательных учреждений, работники учреждений среднего и высшего профессионального образования, представители профсоюзных организаций, родительская общественность.

Фото с сайта администрации Липецкой области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
После публикации в «Комсомолке» глава Минздрава собрала совещание с экспертами, чтобы решить вопрос с закупкой лекарств для тяжелобольных детей
По официальным данным, всего 7 детей нуждаются в незарегистрированных в России лекарствах, а по оценкам специалистов - их не меньше 23 тысяч [видео]
Новости 24
Олег Королев: «Учитель должен смотреть в будущее на несколько шагов вперед и вести за собой учеников»
В Липецке на ЛТЗ сгорели гаражи и надворные постройки
Жительница Брянской области украла у 83-летней пенсионерки 17 тысяч рублей
В Липецкой области в ДТП с грузовиками пострадали люди
В Липецкой области в пожаре пострадал человек
В среду в Липецке жители 11 улиц останутся без воды, 20 - без света
В Липецке и области у уличных торговцев изъяли более 200 кг товара
Липчанин предлагал людям помочь сдать на права, а сам брал деньги и исчезал
В Липецке на мосту в районе проезда Промышленный перекроют движение
Сбербанк и Google научили предпринимателей из Воронежа, Липецка, Тамбова, Белгорода и Рязани лучше понимать предпочтения клиентов
Этой ночью в Липецке дожди и грозы, а днем в среду без осадков и до +25
Липчане высказали свое мнение о ремонте дорог
В Липецке в ближайшие несколько часов гроза и сильный ветер
В Липецке за незаконную продажу водки предприниматели заплатят по 500 тысяч рублей
Год добровольца в регионе продолжит осенняя «Неделя молодежного служения»
В Липецке разбился 7-летний мальчик, выпавший с окна 12 этажа
Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускает акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
В Липецкой области задержали подозреваемого в угоне мотоцикла
В Липецке в серьезном ДТП на трассе пострадали двое детей
В Липецкой области несовершеннолетний вынес из магазина спортивную одежду
В Липецкой области КамАЗ насмерть сбил 58-летнюю женщину
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 самых выгодных вкладов в долларах США
Спасатели эвакуировали с Эльбруса жительницу Липецкой области
В среду в Липецке изменится схема движения трамваем №1 и №5
В Липецкой области клещи покусали 1 715 детей
Во вторник в Липецке 16 улиц останутся без света, 6 - без холодной и 1 без горячей воды
Во время застолья мужчина 16 раз ударил своего приятеля ножом в грудь
В Липецке День флага отметят на площадке Городища