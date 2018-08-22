Олег Королев: «Учитель должен смотреть в будущее на несколько шагов вперед и вести за собой учеников»

СЕГОДНЯ 10:55 2018-08-22T10:57:19+03:00

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Он объединил педагогов, родителей, представителей общественности. Главными темами обсуждения стали приоритетные проекты системы образования Липецкой области и современной образовательной среды, - сообщает пресс-служба администрации региона. Лучшие педагоги представили свои образовательные практики.

В диалоге принял участие глава региона Олег Королев. Он поблагодарил педагогов за большую работу по воспитанию подрастающего поколения. «Через призму этой конференции хочу вновь обратить внимание на великое дело, которому вы служите, - сказал Олег Королев.- Роль педагога в построении завтрашнего дня огромна. Спасибо вам за профессиональный выбор и за служение своей Родине». Глава региона подчеркнул, что за последние четверть века система образования прошла серьезный путь развития. Но, несмотря на все достижения и успехи есть то, над чем, по мнению Олега Королева, конечно же, нужно серьезно поработать. «Великая триада «Ребенок. Родитель. Учитель», обеспечивающая успех любой страны с одинаковой ли скоростью ли сегодня развивается?, - предложил задуматься собравшимся Олег Королев.- В едином ли составе она движется? Соответствует ли каждое её звено вызовам времени?». Глава региона подчеркнул, что технологии сегодня стремительно развиваются. «Общество 5.0» - это уже реальность. «Продвинутая часть молодежи приобрела такую скорость движения к миру будущего, что далеко не все за ней поспевают», - сказал Олег Королев. В этой связи роль педагога как воспитателя будущего поколения возрастает многократно. «Завтрашний день региона и страны во многом зависит от вас, - обратился к педагогам глава региона, - Учитель должен смотреть в будущее на несколько шагов вперед и вести за собой учеников, помогая им сохранить высокий уровень нравственности и духовности. А для этого учитель сам должен постоянно развиваться, чтобы соответствовать вызовам времени». Глава региона выразил уверенность в том, что липецкое педагогическое сообщество готово идти в ногу со временем, достойно воспитывая молодежь, формирующую завтрашний день страны.

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В завершении пленарной части конференции состоялась торжественная церемония награждения работников сферы образования региона. Кроме того, 26 учреждений получили гранты за достижение наилучшего качества образования на общую сумму 119 млн. рублей.

В конференции приняли участие также председатель областного Совета депутатов Павел Путилин, главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков, член Совета Федерации от Липецкой области Ираида Тихонова, руководители органов местного самоуправления, педагогические работники, представляющие дошкольное, общее и дополнительное образование, руководители муниципальных органов управления образованием и образовательных учреждений, работники учреждений среднего и высшего профессионального образования, представители профсоюзных организаций, родительская общественность.

Фото с сайта администрации Липецкой области.