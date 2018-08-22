Житель Грязей 2 года шантажировал школьницу ее интимными снимками, а после распространил их в интернете

СЕГОДНЯ 11:40 2018-08-22T12:29:55+03:00

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В Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя города Грязи. Мужчину обвиняют в совершении ряда преступлений: ч.1 чт. 137 УК РФ «Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия»; ч.2 ст.133 УК РФ «Понуждение лица к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, совершенное в отношении несовершеннолетней»; ч.1 ст.135 УК РФ «Совершение развратных действий без применения насилия, лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста»; п.п. «а,г» ч.2 ст.242.1 УК РФ «Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенное в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием телекоммуникационной сети «Интернет»; п. «б» ч.3 ст.242 УК РФ «Распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних, совершенные лицом, достигшим 18-летнего возраста, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет».

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в 2013 году обвиняемый в соцсетях познакомился с 14-летней школьницей из Мурманска. Представился фотографом. Мужчина просил девушку сделать снимки в обнаженном виде, пообещав за это заплатить. Для примера он слал ей порнографические фото, в том числе с участием детей.

Когда школьница повелась на уговоры собеседника, тот начал ее шантажировать – якобы за очередной отказ распространит ее фото в интернете. Мужчина требовал еще больше снимков. Причем с каждым разом его пожелания в отношении фотографий становились все более изощренными.

Только спустя два года потерпевшая перестала отвечать на сообщения. Тогда обвиняемый выполнил свою угрозу. В 2016 году он отправил интимные фото школьницы и ее малолетнего брата общим друзьям и знакомым.

В ходе расследования уголовного дела житель Грязей вину признал частично, выдвинув свою версию произошедшего. Его слова были опровергнуты собранными доказательствами, а следствие его доводы расценило, как попытку уйти от ответственности. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.