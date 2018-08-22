Липецкая область откроет серию встреч молодежи с лучшими представителями медицины

СЕГОДНЯ 13:45 2018-08-22T13:47:07+03:00

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Серия неформальных встреч с лучшими представителями сферы здравоохранения пройдет во всех регионах России, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Молодежь, которая рассматривает медицину в качестве будущей профессии, получит возможность перенять опыт заслуженных врачей страны.

Первая встреча пройдет уже завтра в Липецке. Со школьниками, студентами и волонтерами встретится заслуженный врач России, эпидемиолог Людмила Кириллова. Она расскажет о своем профессиональном опыте и даст полезные советы молодым специалистам. Волонтеры-медики планируют привлечь к диалогу с молодежью заслуженных работников отрасли здравоохранения и врачей.

Подобные встречи состоятся в каждом регионе страны, и в перспективе будут проводиться регулярно. После Липецка с авторитетными врачами встретится молодежь Калининградской, Вологодской, Рязанской областей и Ставропольского края.

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», основанное в 2013 году, сегодня является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. В России при поддержке Министерства здравоохранения РФ открыты 76 региональных отделений ВОД «Волонтеры-медики», объединяющие свыше 14 тыс. человек.

Фото с сайта администрации Липецкой области.