2018-08-22T15:01:14+03:00
Экономика

Служба безопасности Липецкого филиала МРСК Центра: наша задача ловить нарушителей

Сотни хищений электроэнергии и факт мошенничества внутри компании выявлены за полгода
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Предприятие, занимающееся производством асфальта и ремонтом автомобильных трасс, систематически в разы занижало данные о потреблении электричества. Выявить нарушение удалось в результате совместной проверки с оперативной группой отделения полиции. Энергетиками был зафиксирован факт вмешательства в комплекс учета - дорожники останавливали его с помощью специального приспаособления. По расчетам специалистов Липецкэнерго дорожное предприятие потребило незаконно 720 294 кВт*ч на сумму 2 493 523 рублей. В полицию направлено заявление о возбуждении уголовного дела.

Впрочем, не только расхитителей электроэнергии выявляет служба безопасности Липецкэнерго, но и тех, кто пытается присвоить деньги клиентов. Так, совместно с полицией был выявлен факт мошенничества со стороны заместителя начальника района электросетей по реализации услуг Становлянского РЭС. По версии следствия, он взял с потребителя деньги за услугу, которая должна предоставляться бесплатно. К тому же теперь уже бывший энергетик отдал потребителю прибор учета, который находился в собственности компании. Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям.

- Наша работа заключается в выявлении случаев нанесения экономического ущерба предприятию и установлению причастных к этому лиц. И при этом неважно действуют они внутри компании или за её пределами, - объяснил позицию МРСК Центра и.о. начальника отдела безопасности Липецкэнерго Александр Расторгуев. - Мы направляем материалы в органы полиции и в результате совместной работы с правоохранительными органами, удается добиться реального наказания за противозаконные действия.

За первое полугодие 2018 года в липецком филиале ПАО «МРСК Центра» с участием отдела безопасности было выявлено 777 фактов хищения электроэнергии на общую сумму 51 миллион рублей.

реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
МРСК Центра с начала года отремонтировала около 2,5 тысяч подстанций и более 7,5 тысяч километров линий электропередачи, энергетики работают с опережением плана
В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации ремонтной программы за первое полугодие. Компания выполняет с опережением графика ряд ее ключевых мероприятий
Студенты стройотряда Липецкэнергопрошли интенсивный образовательный курс в энергетическомцентре Сколково-2018
В течение четырех дней лучшие представители студенческих отрядов Липецкэнерго изучали основные процессы преобразования и использования энергии в Московской школе управления Сколково
Новости 24
Президент Банка УРАЛСИБ Владимир Коган награжден Орденом Почета
В Липецкой области 27-летняя мать двоих детей зарезала своего сожителя
В четверг в Липецке до +24 градусов, ночью холодно
Липецкая область откроет серию встреч молодежи с лучшими представителями медицины
Липецкие чиновники хотели обогатиться на автостраде «Меридиан»
В Липецке руководителей фирм призывают прививать от гриппа сотрудников
Во вторник в Липецке сбили 3 велосипедистов и 8-летнего мальчика
В Липецке спасли двух тонущих молодых людей и мужчину на моторке
Олег Королев: «Учитель должен смотреть в будущее на несколько шагов вперед и вести за собой учеников»
В Липецке на ЛТЗ сгорели гаражи и надворные постройки
Жительница Брянской области украла у 83-летней пенсионерки 17 тысяч рублей
В Липецкой области в ДТП с грузовиками пострадали люди
В Липецкой области в пожаре пострадал человек
В среду в Липецке жители 11 улиц останутся без воды, 20 - без света
В Липецке и области у уличных торговцев изъяли более 200 кг товара
Липчанин предлагал людям помочь сдать на права, а сам брал деньги и исчезал