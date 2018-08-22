Служба безопасности Липецкого филиала МРСК Центра: наша задача ловить нарушителей

СЕГОДНЯ 14:15 2018-08-22T15:01:14+03:00

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Предприятие, занимающееся производством асфальта и ремонтом автомобильных трасс, систематически в разы занижало данные о потреблении электричества. Выявить нарушение удалось в результате совместной проверки с оперативной группой отделения полиции. Энергетиками был зафиксирован факт вмешательства в комплекс учета - дорожники останавливали его с помощью специального приспаособления. По расчетам специалистов Липецкэнерго дорожное предприятие потребило незаконно 720 294 кВт*ч на сумму 2 493 523 рублей. В полицию направлено заявление о возбуждении уголовного дела.

Впрочем, не только расхитителей электроэнергии выявляет служба безопасности Липецкэнерго, но и тех, кто пытается присвоить деньги клиентов. Так, совместно с полицией был выявлен факт мошенничества со стороны заместителя начальника района электросетей по реализации услуг Становлянского РЭС. По версии следствия, он взял с потребителя деньги за услугу, которая должна предоставляться бесплатно. К тому же теперь уже бывший энергетик отдал потребителю прибор учета, который находился в собственности компании. Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям.

- Наша работа заключается в выявлении случаев нанесения экономического ущерба предприятию и установлению причастных к этому лиц. И при этом неважно действуют они внутри компании или за её пределами, - объяснил позицию МРСК Центра и.о. начальника отдела безопасности Липецкэнерго Александр Расторгуев. - Мы направляем материалы в органы полиции и в результате совместной работы с правоохранительными органами, удается добиться реального наказания за противозаконные действия.

За первое полугодие 2018 года в липецком филиале ПАО «МРСК Центра» с участием отдела безопасности было выявлено 777 фактов хищения электроэнергии на общую сумму 51 миллион рублей.

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