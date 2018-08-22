Около 3 тысяч липчан пришли на Городище на торжественный митинг

СЕГОДНЯ 15:45 2018-08-22T15:57:31+03:00

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Этим утром, 22 августа, в областном центре состоялся торжественный митинг, посвященный Дню флага. На обновленной площадке липецкого городища собралось более 3 тысяч горожан.

Первые лица города и области подняли Государственный флаг России. Тридцатиметровый триколор развернулся рядом со сценой. Собравшимся волонтеры раздали ленточки с главным символом России. Перед горожанами выступил липецкий духовой оркестр. С праздником липчан поздравил глава администрации города Сергей Иванов.

- История российского триколора связана с преобразованиями Петра I, поэтому символично, что сегодня мы находимся на историческом месте, древнейшей территории города, - пояснил глава Липецка. - В ближайшее время все работы здесь завершатся, и она будет радовать жителей и гостей областного центра своей красотой. Как и три века назад, когда были открыты первые железоделательные заводы, Липецк вносит большой вклад в развитие страны. В свою очередь, чтобы сделать проживание горожан максимально комфортным, строятся новые социальные объекты, обновляется дорожная инфраструктура, обустраиваются рекреационные зоны. Хочется пожелать вам успехов и процветания, гордитесь своей страной, своим городом! С праздником, дорогие липчане!

День Флага в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, особое внимание во время проведения мероприятия уделялось безопасности. Площадку Городища отгородили забором. На празднике присутствовали несколько десятков сотрудников полиции и спасатели.

Вечернюю концертную программу на обновленной площадке отменили по техническим причинам. В 17.00 День флага отметят в ДК «Сокол» и ДК «Матыра». В 16.00 праздничные мероприятия стартуют в «Городском дворце культуры». К 18.00 липчан приглашает ДК «Рудничный».