2018-08-22T17:57:25+03:00
Общество

Мэрия Липецка хочет приватизировать 62 объекта недвижимости

МУП «Липецкпассажиртранс» планируется преобразовать в акционерное общество
Юлия КЛЮЕВА
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В администрации Липецка рассмотрели Прогнозный план приватизации муниципального имуществаВ администрации Липецка рассмотрели Прогнозный план приватизации муниципального имуществаФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этим днем, 22 авгуса, в администрации Липецка рассмотрели Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, принятие документа позволит урегулировать ряд проблемных экономических вопросов. Предполагается сократить расходы на содержание неэффективно используемого имущества и обеспечить неналоговые поступления в бюджет.

Исполняющая обязанности начальника городского управления имущественных и земельных отношений Ольга Ковалева рассказала, что в следующем году предлагается приватизировать 62 объекта недвижимости. В 2020 и 2021 году по одному. Речь идет о нежилых помещениях, комплексах зданий и сооружений. От их продажи в городской бюджет должно поступить в 2019 году – 70 миллионов рублей, в 2020 – 6,3 миллионов, а в 2021 году – 3,5 миллиона рублей.

На заседании коллегии сообщили о продаже пакетов акций двух муниципальных акционерных обществ. Собравшиеся также обсудили вопрос преобразования МУП «Липецкпассажиртранс» в акционерное общество. Специалисты профильного департамента считают, что у предприятия низкая конкурентоспособность, отсутствует коммерческая гибкость. Приватизация же решит эти проблемы. Сейчас предприятие не наделено правом собственности на имущество. После преобразования оформлять кредиты и займы станет проще. Закупка новой техники будет происходить за счет внебюджетных инвестиций.

- В результате акционирования муниципального предприятия повысится эффективность его деятельности и снизится объем субсидии из средств городского бюджета на покрытие убытков, - пояснила Ольга Ковалёва. - При этом 100% акций «Липецкпассажиртранс» будет принадлежать муниципалитету, общество останется под его контролем.

Коллегия одобрила проект. Теперь его рассмотрят в Липецком городском Совете депутатов.

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