В Липецкой области отрабатывались действия в случае массового отключения электроэнергии

СЕГОДНЯ 10:25 2018-08-23T10:28:15+03:00

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В 9 утра в Центр управления сетями филиала ПАО «МРСКЦентра» - «Липецкэнерго» поступила вводная: в результате сильных осадков в виде мокрого снега, а также ветра до 28 метров в секунду упала одна из опор воздушной линии 110 кВ«Усмань Левая», «Усмань Правая», в Усманскомрайоне произошли массовые отключения враспределительной сети. Так для липецких энергетиков началась совместная с ФСК ЕЭС и лесным хозяйством тренировка по проведению восстановительных работ.

Бригадаслужбы линий электропередач выехала на место. Условно поврежденная опора была обнаружена, на место с аварийного склададоставлена новая. Техника,выделенная ФСК ЕЭС, необходимая для проведения работ, прибыла в запланированное время.

Целей у тренировки было несколько: отработка четкого ведения оперативных переговоров несколькими сетевыми организациями, способность персонала принимать оперативные решения и ликвидировать аварию с соблюдением правил охраны труда.

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- В результате оперативных действий энергетиков двух крупных сетевых компаний и привлеченных организаций электроснабжение потребителей было восстановлено в максимально сжатые сроки. Результат подтвердил готовность энергетических компаний региона к эффективному взаимодействию при ликвидации технологических нарушений. Впрочем, на этом наша компания подготовку к осенне-зимнему периоду не закончит. В сентябре состоятся ещё одни, более масштабные учения, которые позволят отработать все необходимые действия для обеспечения надежного функционирования энергосистемы Липецкой области в сложный климатический период, - сообщил главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Владимир Тихонов.

По итогам тренировки участники получили положительную оценку. Регулярное проведение подобных совместных учений позволяет добиться слаженности действий при устранении последствий нештатных ситуаций на объектах энергетики, а значит эффективнее реагировать на вызовы стихии и более оперативно восстанавливать электроснабжение потребителей.