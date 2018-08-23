2018-08-23T12:13:59+03:00
Общество

Средняя зарплата липчан за полгода - 30 838 рублей

Работники образования, здравоохранения и социальных услуг получают более 27 тысяч рублей
Юлия КЛЮЕВА
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Зарплаты липчан продолжают растиЗарплаты липчан продолжают растиФото: Юлия КЛЮЕВА
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На сайте Липецкстата появилась информация о том, сколько получают работники предприятий и организаций области. Так, средняя номинальная зарплата, начисленная за январь-июнь этого года, составила 30 838 рублей. Это на 10% больше, чем за тот же период 2017 года.

Больше всего получают металлурги, работники, занятые в производстве табачных изделий, химических веществ, транспортных средств и оборудования, бумаги. А также липчане, которые трудятся в области информации и связи, производстве и распределении газообразного топлива, автотранспортных средств, прицепов, финансовой и страховой деятельности, электроэнергетической сфере, производстве лекарств и материалов для медицинских целей, профессиональной, научной и технической деятельности, в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении, в полиграфии и копировании носителей информации, производстве пищевых продуктов. Эти люди получают в 1,9 – 1,1 раза больше средней зарплаты по области.

Меньше всех получают работники, занятые в производстве кожи, текстильных изделий, мебели, а также у липчан, работающих в гостиничном деле и на предприятиях общепита. Средняя зарплата работников образования, здравоохранения и социальных услуг составила 85 и 90% от среднеобластного уровня – около 27,6 тысяч рублей.

К 1 августа суммарная задолженность организаций области в экономической сфере – 1,3 тысячи рублей. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, ликвидация загрязнений – 516 тысяч рублей. Образование – 807 тысяч рублей.

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