2018-08-23T14:42:22+03:00
Общество

К концу ноября в Липецке обещают сдать долгострой в ЖК «Европейский»

Два других дома от «Эксстроймаш» липчане получат не раньше 2019 года
Юлия КЛЮЕВА
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Время идет, дома до сих пор строятВремя идет, дома до сих пор строятФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этим утром, 23 августа, в Липецком горсовете состоялась комиссия по ЖКХ, градостроительству и землепользованию. Парламентарии обсудили проблему долгостроев в ЖК «Европейском». Из 4 домов, которые возводит ОАО «Эксстроймаш», в этом году сдадут только дом №10.

По словам представителей мэрии, долгострой должен быть сдан к концу ноября. Дом №10 готов на 90%. А вот у домов №8 и №9 перспективы менее оптимистичные. По информации департамента градостроительства и архитектуры, у этих двух зданий готовность менее 50%. Их сдадут не раньше 2019 года.

- Ситуация, конечно, непростая по этому микрорайону, - отметил заместитель начальника управления строительства и архитектуры региона Александр Пушилин. - В настоящее время нами признано три проблемных объекта – дома №№10, 9, 8. На сегодня уже более 400 семей обратились о включении в реестр пострадавших граждан от действий недобросовестного застройщика.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого горсовета, завершить строительство трех жилых домов планируется за счет продажи активов группы компаний СУ-5 и реализации имеющихся свободных квартир. Прорабатываются меры по передаче прав застройщика потенциальному инвестору ПАО «Орелстрой». Депутаты поинтересовались, что будет, если не получится продать активы компаний СУ-5. И главный вопрос, как будут достраивать дома.

- Прорабатывается вопрос компенсации потенциальному инвестору в виде предоставления земельного участка за достройку домов, - ответил Александр Пушилин. - Также мы ведем переговоры с несколькими местными застройщиками и двумя иногородними, которые смогли бы зайти на площадку и достроить эти дома.

В данный момент в «Европейском» строятся 17 домов. Это 3 118 квартир. У застройщика «Эксстроймаш» - 4 жилых дома. По домам №8,9 и 10 заключено 1 305 договоров долевого участия. По дому №22 заключено 46 договоров с юридическими лицами. В отношении компании введена процедура банкротства – наблюдение.

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