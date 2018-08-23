2018-08-23T17:48:56+03:00
Общество

Липецкий регион активно благоустраивается с учетом мнения жителей

На месте заброшенных территорий появляются комфортные зоны отдыха
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Мы все хотим, чтобы окружающее нас пространство было комфортабельным и удобным для жизни, появлялось больше мест отдыха в черте города. Этим целям и отвечает программа по благоустройству в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», которая реализуется в регионе уже второй год.

- Программа рассчитана на 5 лет, в этом году на благоустройство общественных мест выделено свыше 352 миллионов рублей. Все мероприятия в рамках программы проводятся с учетом пожеланий граждан – на основе общественных слушаний, - поясняет начальник областного управления ЖКХ Юрий Костин.

Как меняется облик областного центра и насколько эффективно расходуются средства, журналисты региональных СМИ убедились в ходе пресс-тура.

Работы по благоустройству дворовой территории дома №18 по проспекту Мира (их стоимость свыше 9 млн руб.) близятся к завершению. А инициировали их сами жильцы МКД, подав заявку на участие в проекте в прошлом году. И сегодня во дворе уже готовится к сдаче спортивно-игровой городок, дополнительно ведутся работы и по озеленению, в которых принимают участие жильцы близлежащих многоквартирных домов.

- Мы очень довольны, ведь детям негде было играть, во дворе не слышался детский смех. Очень рады, что стало чище, красивее, ярче, - не скрывает эмоций жительница дома №18 Лилия Дегтяренко.

Бульвар Ворошилова напротив стадиона «Металлург», раньше был неприглядным местом. А сегодня здесь современно-стильно оформленная зона отдыха для всех групп населения, в том числе, для маломобильных. И теперь внешний вид бульвара в сочетании с отремонтированным стадионом радует глаз.

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- Цель вывести территорию в центре города из депрессивного состояния на новый качественный уровень была достигнута, - отмечает главный архитектор Липецка Татьяна Азова. – От центра города будем двигаться к периферии, сейчас в разработке бульвары Водопьянова, Белана, новые микрорайоны.

К открытию 98-го театрального сезона в середине сентября, липчан и гостей города ждет не только премьера в театре драмы имени Л.Н.Толстого, но и отремонтированная Театральная площадь. Масштабные работы по благоустройству здесь (их сметная стоимость свыше 54 млн. руб.) в полном разгаре. Площадка у главного входа в драмтеатр и промежуточные площадки будут из натурального гранита, идет ремонт лестничного спуска и чаш фонтанов, появится ландшафтная подсветка деревьев, будут организованы велополосы вдоль улицы Фрунзе и т.д. В течение года начнутся работы и по обновлению фасада театра.

Не узнать теперь и Липецкое городище, где раньше омрачал взор пустырь, а сегодня здесь все преобразилось и уже готово «к запуску». В планировке использована метафора символа города – лист липы. Все пространство четко зонировано – есть фан-зона с медиаэкраном и арт-базар для проведения выставок, зоны променада и детская, велодорожки. Будет отреставрирована купель, а отдыхать можно будет прямо на зеленом газоне. Приятно пройтись и по эко-тротуарам – пешеходные дорожки вымощены морской (черноморской и каспийской) и речной галькой. Проведена комплексная очистка сточных вод реки Липовки, а подпорные стенки вдоль русла отдадут «на откуп» молодым художникам. По осени добавится и дополнительное озеленение со специально подобранным видовым составом растений.

Если раньше благоустройство было по «остаточному принципу», то нынешняя впечатляющая программа по созданию комфортной среды (да еще с учетом мнения граждан) только радует. Как справедливо считает глава региона Олег Королев «обустроить жизнь на конкретной улице, у конкретного дома – для этого и нужна местная власть».

Владимир КУЛИК. Фото автора.

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