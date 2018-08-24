Делегация Липецкой области участвует в Российской энергетической неделе

СЕГОДНЯ 11:15 2018-08-24T11:15:26+03:00

Она пройдет в Москве с 3 по 6 октября

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Делегация Липецкой области примет участие в международном форуме «Российская энергетическая неделя», - сообщает пресс-служба администрации региона. Это крупнейшее в России отраслевое событие, посвященное анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса, состоится в Москве 3-6 октября при поддержке Минэнерго РФ и Правительства столицы. В составе делегации от нашего региона на форуме будут работать представители власти, управления энергетики и тарифов и ресурсоснабжающих организаций Липецкой области. Они примут участие в панельных сессиях, круглых столах и пленарных заседаниях по наиболее актуальным вопросам жизни российских регионов.

Деловая программа форума, в частности, включает Международный саммит мэров по энергоэффективности и устойчивому развитию городов, сессии и заседания правительственных и межправительственных комиссий, Всероссийское совещание по итогам подготовки к осенне-зимнему периоду. В дискуссиях планируется участие глав ряда государств и правительств, лидеров крупнейших международных энергетических компаний, ведущих мировых экспертов, руководителей российских регионов. Одним из ключевых событий «Российской энергетической недели» станет Молодежный день #ВместеЯрче. Он пройдет в формате живых диалогов молодых специалистов ТЭК с лидерами бизнеса, руководителями предприятий, представителями Минэнерго и экспертами.

Также на полях РЭН-2018 состоится церемония награждения победителей Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК». От нашего региона в конкурсе участвуют пять проектов филиала ПАО «МРСК-Центра»-«Липецкэнерго», АО «Газпром газораспределение Липецк» и управления энергетики и тарифов Липецкой области.

«Повышение энергоэффективности, энергосбережение актуальны для граждан, организаций и экономики страны в целом. Этим вопросам в Липецкой области уделяется особое внимание», - подчеркивает глава региона Олег Королев.

Фото с сайта администрации Липецкой области.