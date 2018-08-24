Липецкэнерго экстренно восстанавливает электроснабжение двух грязинских общежитий

СЕГОДНЯ 12:30 2018-08-24T12:37:53+03:00

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В результате два пятиэтажных общежития на улице Гагарина оказались обесточены. По документам сети принадлежат одной из московских фирм, которая не занимается их обслуживанием.

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Администрация города Грязи обратилась в филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» с просьбой помочь в восстановлении электроснабжения жилых домов. Энергетики МРСК Центра оперативно установили мощный дизельгенератор, который подает электроэнергию в обесточенные дома поочередно по два часа в каждое из общежитий и приступили к поиску повреждений на кабельной линии, которая проложена под землей. Ситуация сильно осложняется тем, что отсутствует техническая документация и схемы сетей завода-банкрота.

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Бригады Липецкэнерго ежедневно до позднего вечера восстанавливают поврежденные участки на сетях. Параллельно грязинские власти собирают пакет документов, необходимый для технического присоединения жилых домов к сетям ПАО «МРСК Центра». Энергетики Липецкэнерго будут работать до полного восстановления энергоснабжения обесточенных общежитий в городе Грязи.

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