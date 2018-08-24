2018-08-24T12:35:40+03:00
Общество

Молодежный фестиваль «Краски лета» пройдет в регионе

Самые активные участники фестиваля получат памятные подарки
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

31 августа 2018 года в Ельце на площадках скейт-парка пройдет молодежный фестиваль «Краски лета», - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. В программе фестиваля: - мастер-классы. Молодые специалисты, представляющие творческие направления, тренеры, занимающиеся искусством граффити, обучат участников фестиваля созданию рисунков. В рамках мастер-классов участники смогут поучаствовать в процессе создания граффити с помощью различных техник, а также получить комментарии от граффити-художников. - Конкурс граффити-художников. Конкурс проводится среди уличных граффити-художников в возрасте от 14 до 30 лет. Для участия в конкурсе необходимо в срок не позднее 27 августа 2018 года подать заявку в автоматизированной информационной системе «Молодежь России». Участники конкурса в течение часа будут создавать граффити на предложенную организаторами тему. - Создание стрит-арт объекта. На открытой площадке участники совместно с художниками создадут арт-объект на тему добровольчества. Самые активные участники фестиваля получат памятные подарки. «Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для развития ее творческих способностей – приоритетные направления в работе областных властей на протяжении многих лет», - подчеркивает глава исполнительной власти региона Олег Королев.

Фото с сайта администрации Липецкой области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что подарить на День воспитателя детского сада
Праздник воспитателей детского сада у нас пока не так широко известен, как День учителя. Тем не менее, поздравить представителей этой профессии стараются многие родители дошкольников. Рассказываем, что можно подарить на День воспитателя детского сада
Новости 24
Молодежный фестиваль «Краски лета» пройдет в регионе
За интимную связь с 13-летней школьницей липчанину грозит 10 лет тюрьмы
В Липецке из сарая 67-летней пенсионерки украли 10 кур
Липчанин заплыл далеко от берега и не смог вернуться обратно
Делегация Липецкой области участвует в Российской энергетической неделе
51-летний водитель погиб при столкновении двух грузовиков в Липецкой области
19-летний липчанин пробрался в квартиру и пытался ее поджечь
В Липецке спустя 9 дней нашли пропавшего 32-летнего мужчину
В Липецкой области на трассе "Дон" за ночь два ДТП с пострадавшими
В Липецке в районе военного городка обнаружили ртутьсодержащие лампы
В пятницу на 12 улицах Липецка отключат свет и холодную воду
Липчанка открыла мошенникам доступ к своим счетам и лишилась 120 тысяч рублей
В Липецке ищут свидетелей ДТП, в котором сбили 16-летнюю велосипедистку
За полгода на предприятиях Липецка произошло 18 несчастных случаев
В пятницу в Липецке без осадков и до +26 градусов
В Липецкой области заведующая детского сада 9 лет получала зарплату фиктивного работника
В Липецке возбудили уголовное дело: украли щебень на 32,5 миллиона рублей
В Липецке на площади Мира водители игнорируют сигналы светофора
В Липецкой области "Тойота" вылетела в кювет и перевернулась
В среду в Липецкой области сгорели три дома, надворная постройка и вагончик
В Липецке молодой человек вынес из гаража медный провод и самовар
В Липецке хотят продлить маршрут №302
Ночью в Липецке вспыхнули три автомобиля
Жительница Липецкой области задержалась на границе с Абхазией из-за долгов
Жительница Становлянского района перевела мошеннику 30 тысяч рублей