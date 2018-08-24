Молодежный фестиваль «Краски лета» пройдет в регионе
31 августа 2018 года в Ельце на площадках скейт-парка пройдет молодежный фестиваль «Краски лета», - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. В программе фестиваля: - мастер-классы. Молодые специалисты, представляющие творческие направления, тренеры, занимающиеся искусством граффити, обучат участников фестиваля созданию рисунков. В рамках мастер-классов участники смогут поучаствовать в процессе создания граффити с помощью различных техник, а также получить комментарии от граффити-художников. - Конкурс граффити-художников. Конкурс проводится среди уличных граффити-художников в возрасте от 14 до 30 лет. Для участия в конкурсе необходимо в срок не позднее 27 августа 2018 года подать заявку в автоматизированной информационной системе «Молодежь России». Участники конкурса в течение часа будут создавать граффити на предложенную организаторами тему. - Создание стрит-арт объекта. На открытой площадке участники совместно с художниками создадут арт-объект на тему добровольчества. Самые активные участники фестиваля получат памятные подарки. «Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для развития ее творческих способностей – приоритетные направления в работе областных властей на протяжении многих лет», - подчеркивает глава исполнительной власти региона Олег Королев.
Фото с сайта администрации Липецкой области.