Липецкие депутаты не спешат соглашаться на приватизацию МУП «Липецкпассажиртранс»

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-24T13:15:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В прошедший четверг, 24 августа, в Липецком горсовете состоялась комиссия по бюджету и муниципальной собственности. Парламентарии обсуждали предложение мэрии по преобразованию МУП «Липецкпассажиртранс» в акционерное общество. В администрации города считают, что так предприятие увеличит конкурентоспособность. Общество сможет самостоятельно привлекать кредиты и займы на покупку новой техники, тем самым увеличив объем перевозок. После приватизации акции будут находиться у предприятия, а городской бюджет получать дивиденды.

Однако, такие доводы не убедили народных избранников. Как рассказали в пресс-службе Липецкого горсовета, простая смена формы собственности ничего не даст. По мнению председателя Счетной палаты Марины Зиборовой, надо бороться за доходы предприятия, а не за кредиты.

- Мы считаем, что идея приватизации МУПа преждевременная, - считает председатель комиссии горсовета Анатолий Давыдов. - Давайте мы не будем торопиться, у нас очень мало времени, чтобы полностью ознакомиться с этим вопросом. Я предлагаю отправить его на доработку. Мэрия подготовит все документы, посмотрим аудит предприятия, взвесим все «за» и «против», и тогда примем решение.