Олег Королев вместе с жителями и гостями региона почтил память Тихона Задонского

СЕГОДНЯ 10:10 2018-08-27T10:12:22+03:00

В канун праздника в монастырь пришли два больших крестных хода из Липецка и Воронежа

Изменить размер текста: A A

В Задонском Рождество-Богородицком мужском монастыре отпраздновали день преставления и второго обретения мощей святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца. В канун праздника в монастырь, в главном храме которого - Владимирском соборе - покоятся мощи чудотворца, пришли два больших крестных хода из Липецка и Воронежа. По традиции почтить память святителя Тихона в Задонскую обитель приехали верующие из многих российских регионов, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

Последние годы своей жизни чудотворец провел в Рождество-Богородицком монастыре, принимая и утешая множество людей, приходящих к нему со своими бедами и просьбами.

Сегодня на территории монастыря в специально оборудованном шатре состоялась Божественная литургия. Затем перед ковчегом с мощами святителя был совершен праздничный молебен. В торжествах вместе с верующими принял участие глава администрации Липецкой области Олег Королев, который отметил, что Задонский чудотворец является великим просветителем православной церкви. «Святитель Тихон, который жил в восемнадцатом веке, внес огромный вклад в религиозное, духовное пробуждение народа и оставил о себе замечательную память. Его наставлениями и сегодня наши современники укрепляют духовную жизнь», - считает Олег Королев.

Фото с сайта администрации Липецкой области.