Олег Королев: «Регионы должны обмениваться позитивными наработками»

СЕГОДНЯ 11:35 2018-08-27T11:39:44+03:00

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Глава администрации Липецкой области Олег Королев принял участие в общем собрании Союза российских городов, которое состоялось в Липецке, - сообщает пресс-служба областной администрации. Основной его темой стало переселение граждан из аварийных домов в благоустроенное жилье.

Областной центр выбран площадкой для встречи не случайно. Весной этого года липецкий опыт был признан лучшим в стране. Представители более 40 российских городов намерены позаимствовать успешные наработки липчан в этой сфере.

Глава региона предложил членам СРГ расширять деловые связи. «Представители Союза российских городов всегда общались и делились опытом даже в трудные перестроечные годы. В настоящее время муниципалитетам ставятся задачи для новых рывков. По статистике, 800 городов, 1200 поселков, 18 тысяч сел должны получить новый импульс в своем развитии. Регионы должны обмениваться позитивными наработками», - заявил Олег Королев.

В совещании приняли участие глава Липецка Сергей Иванов, президент СРГ Станислав Мошаров, член Совета Федерации Федерального собрания РФ Ираида Тихонова, депутат Государственной Думы РФ Михаил Гулевский. Особое внимание было уделено липецкому опыту переселения из аварийных домов в новые квартиры за счет привлеченных средств. С 2008 по 2017 год в областном центре качественно улучшили свои жилищные условия 5,7 тыс. человек. Расселено 204 аварийных дома общей площадью более 79 тыс. квадратных метров. Консолидированное финансирование проекта превысило 3 млрд. рублей. Из них 41 процент - средства федерального центра, около 13 процентов - регионального и 46 процентов - муниципального бюджета. При этом программа продолжает работать.

Фото с сайта администрации Липецкой области.