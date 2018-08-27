2018-08-27T11:44:33+03:00
Общество

НЛМК помог организовать детский фестиваль в «Прометее»

Фестиваль «Металлинка» по традиции стал завершением летнего сезона-2018 в оздоровительном лагере «Прометей»
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В этом году фестиваль проводился в 20-й раз и проходил в рамках смены «Лидеры res publica» при поддержке профсоюзного комитета НЛМК. В течение смены прометеевцы попробовали себя в хореографии, живописи, театральном, музыкальном, декоративно-прикладном искусстве. Победители конкурсов стали участниками большого гала-концерта, который состоялся на главной сцене лагеря. Лучшие юные исполнители получили подарки от социального партнера НЛМК - благотворительного фонда «Милосердие» и профсоюзного комитета предприятия.

Чтобы в этом году сделать отдых детей максимально насыщенным и познавательным, педагогический коллектив лагеря разработал новые тематические программы для каждой из смен. Прометеевцы могли проявить свои таланты в кружках «Робототехника», «Основы металлургии», «Моделист-конструктор» и других. В течение лета для детей организовывали различные профориентационные мероприятия, в том числе экскурсии в музей НЛМК и на различные производства предприятия. В гостях у ребят также побывали тренеры и спортсмены футбольного клуба «Металлург».

Всего этим летом в «Прометее» отдохнули более 1800 липецких школьников, из них более половины - дети работников Новолипецкого комбината.

Информация о санаторно-оздоровительном лагере «Прометей»

Самый крупный в регионе санаторно-оздоровительный комплекс «Прометей» - подразделение некоммерческого партнерства «Новолипецкий медицинский центр», учредителем которого является НЛМК. В прошлом году ему исполнилось 40 лет. В одну смену лагерь способен принять до 500 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

«Прометей» - неоднократный победитель конкурса «Наука и практика обеспечения детского и молодежного отдыха», который ежегодно проводится в рамках Всероссийского форума организаторов детского и молодежного отдыха и оздоровления в г. Анапе.

Летом 2018 года лагерь стал рабочей площадкой для реализации творческих проектов участников конкурса «Молодой лидер НЛМК – 2018».

Всю актуальную информацию об отдыхе в «Прометее» можно найти на сайте лагеря.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

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