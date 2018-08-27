«Ростелеком» обеспечил доступ к «оптике» для жителей частного сектора Липецка

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-27T11:59:53+03:00

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Доступ к высокоскоростному интернету и цифровым услугам получили около шести тысяч домохозяйств города Липецка в районах: Матырский, Дачный, Мирный, Сырский Рудник, Боринское, Черняховского, 10 Шахта, Коровино, Дикое, Пляжная НЛМК, Городище, Сокол-3, Елецкая, Желтые Пески, Ссёлки, Также высокоскоростной интернет стал доступен жителям частного сектора в районе пл. Героев и Опытной станции. Для этого липецкие связисты проложили более двухсот километров оптических сетей, установили и смонтировали полторы тысячи распределительных устройств и более пяти с половиной тысяч портов.

Технология GPON (Gigabit Passive Optical Network, гигабитная пассивная оптическая сеть) позволяет обеспечить скорость доступа в интернет до 1 Гбит/с. Суть технологии в том, что абонентское оборудование подключено к сети непосредственно по оптическому кабелю, который заведён прямо в дом. Такое решение обеспечивает высокую надёжность и безупречное качество соединения. Кабель надежно защищен от природных катаклизмов и других негативных воздействий внешней среды. Помимо телефонии, высокоскоростного интернета и интерактивного телевидения, GPON позволяет подключить сервис «Умный дом», внешнее и внутреннее видеонаблюдение, а также другие ресурсоёмкие услуги.

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы обеспечили доступом в интернет по технологии GPON уже более пятнадцати тысяч домохозяйств Липецка. Их жителям, кроме телефонии, высокоскоростного интернета и интерактивного телевидения, доступны самые современные цифровые сервисы, в том числе – «Умный дом». Он помогает обеспечивать безопасность жилья и контролировать придомовую территорию даже в отсутствие хозяев. Умные датчики отреагируют на движение, открытие окон и дверей, дым или затопление. Хозяин оперативно получит сигнал через PUSH-уведомление, SMS или по электронной почте».

Помимо «Умного дома» среди жителей частного сектора набирает популярность сервис «Видеонаблюдение». Чтобы следить за своей территорией во время отпуска, контролировать действия няни или строителей абоненту достаточно установить камеры и скачать приложение от «Ростелекома». Записи с интеллектуальной камеры хранятся в облаке «Ростелекома» до 30 дней. Устройство надёжно защищено от взлома, а его уличные варианты – ещё и от непогоды.

Людмила Иванова, жительница частного дома в районе Опытной станции:

«Преимущество жизни в частном доме в черте города в том, что можно пользоваться городской инфраструктурой, без неудобств квартирного быта. Но без нормального интернета было сложно. Чтобы просто пообщаться в соцсетях или посмотреть новости приходилось подолгу ждать, пока загрузится хоть какая то страничка. Я уже не говорю про госуслуги или всякие «умные» сервисы. Дом же частный, нам видеонаблюдение очень нужно! А с приходом «Ростелекома», можно сказать, жизнь заиграла новыми красками. И интернет летает, и интерактивное телевидение хорошо показывает, и, наконец, скоро установим внешнее видеонаблюдение. Так что, мы теперь сравнялись с жильцами квартир в части информационного комфорта».

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Липецкий филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Липецкой области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания лидирует на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,9 млн, из которых свыше 5,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 3 мес. 2018 г. составила 76,2 млрд. руб., OIBDA достигла 23,2 млрд. руб. (30,4% от выручки), чистая прибыль – 3,9 млрд. руб.

«Ростелеком» – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

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