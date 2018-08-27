Липчанин до смерти избил свою подругу, узнав об измене

СЕГОДНЯ 12:30 2018-08-27T12:40:22+03:00

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В Липецке в отношении 40-летнего горожанина возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении преступления по ч.4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, 22 августа этого года подозреваемый со своей сожительницей приехал в село Троицкое Липецкого района в гости к знакомому. Собравшиеся начали выпивать. Находясь под градусом, возлюбленные поругались. Женщина рассказала своему кавалеру, что изменила ему. Тот набросился на нее с кулаками. Он жестоко избил подругу руками и ногами. В порыве ярости он наносил удары всем, что попадалось под руку.

В голову несчастной прилетел стул. Женщина потеряла сознание. Только тогда мужчина успокоился и уснул. Утром он понял, что натворил. Но было уже поздно. Приехавшие медики констатировали смерть потерпевшей.

Мужчину задержали и заключили под стражу. Оказалось, что он был ранее судим за кражу. Вину в совершении престпуления он признал. Об обстоятельствах произошедшего подробно рассказал следователю. Мужчина пояснил, что конфликт начался из-за ревности.

Расследование уголовного дела продолжается. За данное преступление предусмотрено лишение свободы до 15 лет.